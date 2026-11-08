V-League: Được chơi hơn người, Thể Công Viettel vẫn bị Thanh Hóa cầm hòa

Tối 8/11, Thể Công Viettel có cuộc tiếp đón Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy tại vòng 7 V-League 2026-2027. Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu ra mắt của HLV Kim Young-chul trên băng ghế chỉ đạo đội bóng xứ Thanh.

CLB Thể Công Viettel (áo đỏ) có trận đấu khó khăn trước Thanh Hóa (Ảnh: Dương Đệ).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chủ động triển khai tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Phút 8, Abdurakhmanov thực hiện đường chọc khe để Guindo thoát xuống đối mặt với thủ môn Văn Việt. Tiền đạo Thanh Hóa dứt điểm gọn gàng, đưa đội khách vươn lên dẫn trước.

Nhận bàn thua sớm, Thể Công Viettel nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, các học trò của HLV Almeida gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Thanh Hóa.

Phút 25, Khuất Văn Khang thực hiện đường chuyền vượt tuyến để Hoàng Khanh khống chế bóng rồi chuyền cho Brandao xâm nhập vòng cấm dứt điểm. Dẫu vậy, thủ môn Thanh Diệp đã kịp thời cứu thua cho đội khách. Đến phút 30, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện khi Bá Tiến phạm lỗi với thủ môn Văn Việt và phải nhận thẻ vàng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với cầu thủ Thanh Hóa.

Được chơi hơn người, Thể Công Viettel liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Phút 38, Hoàng Khanh thực hiện đường tạt bóng vào vòng cấm nhưng Brandao lại đánh đầu hụt. Đến phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp một, đội bóng áo lính suýt tìm được bàn gỡ nhưng đáng tiếc, pha đánh đầu của Văn Nam lại đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành Thanh Hóa.

Bước sang hiệp hai, Thể Công Viettel thực hiện hai sự thay đổi nhân sự khi Triệu Việt Hưng và Đinh Xuân Tiến vào sân thay Hữu Thắng và Trung Hiếu. Với lợi thế hơn người, đội chủ nhà nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Tuy nhiên, trong lúc chưa tìm được đường vào khung thành đối phương, Thể Công Viettel đã để đối thủ đưa bóng vào lưới thêm một lần nữa. Phút 52, Guindo thoát xuống và dứt điểm tung lưới thủ môn Văn Việt nhưng trọng tài xác định cầu thủ đội khách đã rơi vào thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Thanh Hóa (áo vàng) chơi đầy nỗ lực trước Thể Công Viettel (Ảnh: Dương Đệ).

Sau tình huống này, Thể Công Viettel tiếp tục duy trì sức ép và liên tục tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành thủ môn Thanh Diệp. Dù vậy, các học trò của HLV Almeida vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tận dụng cơ hội.

Phút 67, bóng được đưa vào vòng cấm Thanh Hóa và tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng của Luiz lại đi vọt xà ngang. Chỉ một phút sau, Thanh Hóa có cơ hội nhân đôi cách biệt khi Guindo thoát xuống đối mặt với thủ môn Văn Việt. Dẫu vậy, người gác đền của Thể Công Viettel đã có pha phản xạ xuất sắc để cứu thua cho đội chủ nhà.

Những nỗ lực tấn công của Thể Công Viettel cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 80, từ tình huống phạt góc, Doãn Ngọc Tân bật cao đánh đầu tung lưới Thanh Hóa, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Có bàn gỡ hòa, Thể Công Viettel tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm chiến thắng. Phút 85, Văn Nam có pha đánh đầu nguy hiểm từ tình huống phạt góc. Dù thủ môn Thanh Diệp không thể cản phá, hậu vệ Ngọc Hà vẫn kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi để cứu thua cho Thanh Hóa.

Trong những phút cuối trận, đội chủ nhà liên tục gây sức ép nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, Thể Công Viettel hòa Thanh Hóa với tỷ số 1-1 tại vòng 7 V-League 2026-2027.