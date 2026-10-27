V-League “dồn toa”: Thử thách cực đại với các ứng viên vô địch

Ngôi đầu trên bảng xếp hạng của giải đấu liên tục đổi chủ trong những vòng đấu gần đây. Sức nóng ở nhóm đầu đang tăng lên từng ngày, mỗi cú sảy chân đều phải trả giá bằng cả một mùa giải.

Bắc Ninh (áo vàng) tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của vòng 5 khi cầm chân Thể Công Viettel ngay tại Hàng Đẫy.

Điểm nhấn lớn nhất chính là việc SLNA vươn lên chiếm vị trí số 1. Trước khi mùa giải bắt đầu, cho dù lạc quan đến mấy cũng ít ai nghĩ đội bóng xứ Nghệ lại đang chơi hứng khởi đến thế. Dù đường đua còn rất dài và vô cùng khốc liệt, màn trình diễn hiện tại của đội bóng xứ Nghệ hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ thú vị.

Ở chiều ngược lại, sự xáo trộn vị trí ở nhóm đầu bảng xuất phát từ phong độ chững lại của CLB CAHN. Thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking liên tiếp nhận những kết quả không như ý ở vòng 4 và 5, qua đó để mất ngôi đầu bảng mà họ đã nắm giữ suốt thời gian trước đó. Chưa kể, CATP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có những chiến thắng quan trọng để tiếp tục "níu" vào nhóm đầu.

Nửa trên bảng xếp hạng hội đủ những ứng viên thực thụ cho đến cả các đội bóng "ngựa ô". Nam Định, Ninh Bình, CAHN đại diện cho sức mạnh và sự ổn định của những đội bóng có tiềm lực. Những cái tên này luôn thể hiện tham vọng và đẳng cấp của một đội bóng được đầu tư chiến lược. Ngược lại, SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù đang góp mặt ở đây nhưng họ cũng biết tự lượng sức mình để hiểu mục tiêu tiếp theo của mình là ở đâu.

Bên còn lại là cuộc chiến trụ hạng khốc liệt, được tô điểm bằng sự chật vật của đội bóng giàu truyền thống và cú sốc mang tên các nhà cựu vô địch. Hà Nội FC vẫn chưa thể bứt lên như kỳ vọng còn Thể Công Viettel mang đến những thất vọng lớn lao. Không mấy người nghĩ Thể Công Viettel lại tụt sâu như thế.

Chỉ vỏn vẹn 4 điểm sau 5 trận, Thể Công Viettel đang đối mặt với nguy cơ phải đua trụ hạng. Tình cảnh này cho thấy sự đầu tư lớn không đảm bảo thành công nếu thiếu đi sự gắn kết chiến thuật và phong độ của các trụ cột. Cú sốc này đưa ra lời cảnh báo đắt giá về sự khắc nghiệt của V-League dành cho tất cả, không trừ một ai.

Ở góc độ bất ngờ, tân binh Bắc Ninh FC cũng đang thu hút sự chú ý lớn. Đội bóng mới lên hạng đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính và giàu cảm xúc khi hòa 2-2 trước Thể Công Viettel ngay tại Hàng Đẫy. Với 5 điểm tích lũy được, Bắc Ninh FC đang cố gắng tích cóp điểm số để làm vốn cho đường xa.

Tính chuyện đường xa cũng là điều SHB Đà Nẵng đang làm. Với SHB Đà Nẵng, 6 điểm giành được sau 5 vòng là thành tích rất đáng khích lệ. Đây là liều thuốc tinh thần kịp thời, giúp thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn thêm tự tin hơn cho chặng đường còn rất dài của mùa giải.

Xuống dưới nửa, các đội bóng như HAGL và Đồng Nai đang "mắc cạn". HAGL với chủ trương dùng "cây nhà lá vườn" đang phải trả giá. Đội bóng phố Núi thiếu kinh nghiệm để gồng gánh những trận đấu khốc liệt, và cứ liên tục lên xuống ở vị trí đáy bảng, HAGL hiểu rằng, nếu trụ hạng được đã là một may mắn lớn. Với HAGL hay Đồng Nai, việc cần nhất là điều chỉnh đội hình, củng cố tinh thần và quan trọng nhất là "phòng thân" bằng cách tìm kiếm những chiến thắng để tự cứu mình.

Ở V-League lúc này, bất kỳ đội nào cũng có thể giành chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào, dù là trên sân nhà hay sân khách. Ngay cả những đội bóng bị đánh giá yếu nhất vẫn có thể đánh bại những đội mạnh nhất. Khi V-League đã dồn toa và trở nên chật chội, giải đấu sẽ kịch tính hơn nhưng cũng tiềm ẩn những biến số.

Mà đá với mật độ dày, rất khó để tính toán được điều gì đó rộng và sâu hơn cho các huấn luyện viên. Nói như chia sẻ của nhiều nhà cầm quân, họ chỉ mong rằng cầu thủ đảm bảo thể lực và đừng có ca chấn thương nào là mừng lắm rồi. Đá xong trận nào biết trận đó. V-League với bảng xếp hạng dồn toa đang đi trên con đường như thế.