V-League: CLB Công an TP.HCM thắng sát nút Thể Công Viettel

Tối 19/10, CLB Công an TP.HCM có cuộc tiếp đón Thể Công Viettel tại vòng 4 V-League 2026-2027.

Trước trận đấu, Công an TP.HCM mới giành được 4 điểm sau 3 vòng. Trong khi đó, Thể Công Viettel có 3 điểm và đang chịu áp lực sau hai thất bại liên tiếp.

CLB Công an Hà Nội có chiến thăng kịch tính trước Thể Công Viettel (Ảnh: Hữu Hà).

Với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, hai đội nhập cuộc khá thận trọng và chủ yếu tập trung tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân.

Trong khoảng 15 phút đầu tiên, Thể Công Viettel kiểm soát bóng tốt hơn nhưng chưa tạo ra được cơ hội rõ ràng. Phía đối diện, Công an TP.HCM cũng gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Phút 20, từ quả phạt góc của đồng đội, Paulinho bật cao đánh đầu hướng về góc xa khung thành Công an TP.HCM, nhưng bóng đi không trúng đích.

Chỉ hai phút sau, Đức Tú thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm để Ribamar băng vào dứt điểm một chạm, đưa bóng đi vọt xà ngang.

Càng chơi, Thể Công Viettel càng cho thấy sự vượt trội trong khả năng kiểm soát khu trung tuyến. Từ đó, họ có thể khai thác các tình huống tấn công ở hai biên hoặc trung lộ, khiến đội chủ nhà gặp khó khăn trong việc phòng ngự.

Phút 24, Khuất Văn Khang đi bóng xuống sát đường biên ngang rồi căng ngang vào trong. Ribamar di chuyển cắt mặt hậu vệ đối phương rồi tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Công an TP.HCM.

Bên phần sân đối diện, Công an TP.HCM dù bị ép sân nhưng vẫn chơi rất chắc chắn và luôn chờ thời cơ để tung ra các đợt phản công.

Phút 27, Quốc Cường nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú sút xa rất căng hướng về khung thành Thể Công Viettel. Tuy nhiên, thủ môn Văn Việt đã kịp thời bay người đẩy bóng cứu thua cho đội khách.

Những phút còn lại của hiệp một, hai đội vẫn chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra một số cơ hội ghi bàn nhưng không bên nào tận dụng được.

Thể Công Viettel tiếp tục có trận đấu thất vọng tại V-League 2026-2027 (Ảnh: Hữu Hà).

Bước sang hiệp hai, Công an TP.HCM chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số.

Phút 48, Olaha thực hiện đường chuyền để Tiến Linh thoát xuống phía sau hàng phòng ngự đối phương rồi tung cú sút đưa bóng chạm chân Lucas đi ra ngoài.

Một phút sau, đội chủ nhà suýt có bàn khai thông thế bế tắc, nhưng đáng tiếc cú dứt điểm của Aldair lại đưa bóng dội xà ngang.

Liên tục bỏ lỡ cơ hội nhưng điều đó không làm các cầu thủ Công an TP.HCM mất tinh thần. Ngược lại, đội chủ nhà càng đẩy mạnh tấn công với mục tiêu phá vỡ thế cân bằng.

Phút 68, Williams Minh Hoàng thoát xuống bên cánh rồi thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm. Hàng phòng ngự Thể Công Viettel phá bóng không tốt, tạo điều kiện để Olaha Mạnh Đức dứt điểm. Cú sút đầu tiên của Olaha bị thủ môn Văn Việt cản phá, nhưng anh nhanh chóng lao vào đá bồi cận thành, đưa bóng vào lưới đối thủ.

Nhận bàn thua, Thể Công Viettel lập tức đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội chủ nhà vẫn duy trì được sự tập trung.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 81 khi Đức Phú có tình huống xoạc bóng vào chân Danh Trung. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với cầu thủ Công an TP.HCM.

Có lợi thế hơn người, Thể Công Viettel tiếp tục gia tăng sức ép trong những phút cuối trận. Dù vậy, các pha lên bóng của đội khách không mang lại hiệu quả và chấp nhận thất bại 0-1 trước Công an TP.HCM.