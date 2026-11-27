Tối 27/11, Nam Định có cuộc tiếp đón CLB Công an Hà Nội trên sân Thiên Trường trong khuôn khổ vòng 9 V-League 2026-2027. Trước trận đấu, đội bóng thành Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, trong khi đối thủ của họ đứng thứ tư với 14 điểm.

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ thăng hoa, Nam Định đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố ngôi đầu. Trong khi đó, Công an Hà Nội cũng quyết tâm giành chiến thắng nhằm thu hẹp khoảng cách với đối thủ trong cuộc đua vô địch.

Nam Định có trận đấu khó khăn trước Công an Hà Nội (Ảnh: CLB Nam Định).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chủ động đẩy cao đội hình và tổ chức những pha tấn công về phía khung thành đối phương. Phút 4, Cao Pendant Quang Vinh giành được bóng trong vòng cấm Nam Định rồi thực hiện đường chuyền ngược lại cho Alan băng lên dứt điểm một chạm. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo đội khách lại đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Sau tình huống này, Nam Định dần lấy lại thế trận và tổ chức những pha lên bóng nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Công an Hà Nội vẫn duy trì sự tập trung, khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

Phút 12, thủ môn Y Êli Niê có đường chuyền thiếu chính xác, tạo điều kiện để Trần Ngọc Sơn cướp được bóng ngay trước vòng cấm Công an Hà Nội. Cầu thủ Nam Định nhanh chóng thực hiện đường căng ngang vào trong, nhưng không có đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm.

Ở chiều ngược lại, Công an Hà Nội liên tục có những tình huống tổ chức tấn công ấn tượng và khiến đối thủ chật vật chống đỡ. Phút 16, nhận thấy thủ môn Nguyên Mạnh dâng cao, Brayan Perea bất ngờ tung cú sút từ khoảng cách hơn 30m. Bóng đi căng nhưng lại vượt qua xà ngang khung thành Nam Định.

Phút 24, đội khách tiếp tục có cơ hội từ một pha tấn công bên cánh trái. Quang Vinh thực hiện đường treo bóng vào vòng cấm để Perea bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi chệch khung thành Nguyên Mạnh.

Phút 45+2, Quang Vinh thực hiện đường tạt bóng thuận lợi để Perea bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, bóng đi đúng vị trí thủ môn Nguyên Mạnh và không gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà.

Công an Hà Nội chia điểm với Nam Định tại vòng 9 V-League 2026-2027 (Ảnh: CLB Nam Định).

Bước sang hiệp hai, Công an Hà Nội vẫn chủ động tổ chức tấn công và khiến hàng phòng ngự Nam Định phải đối mặt với tình huống nguy hiểm. Phút 49, từ quả phạt góc của đội khách, thủ môn Nguyên Mạnh bắt hụt bóng, tạo điều kiện để Đoàn Văn Hậu có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần. Tuy nhiên, trung vệ Eboa Eboa kịp thời phá bóng ngay trước khi cầu thủ Công an Hà Nội ra chân, giúp Nam Định tránh được bàn thua.

Thoát thua, đội chủ sân Thiên Trường cố gắng đẩy cao đội hình để giành lại quyền kiểm soát thế trận. Phút 57, Caio Cesar đi bóng xuống sát đường biên ngang rồi thực hiện đường chuyền ngược vào vòng cấm để Ezequiel dứt điểm, nhưng không thành công.

Càng về những phút cuối trận, Công an Hà Nội càng tấn công mạnh hơn với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đội khách liên tục có những tình huống phối hợp dọc hai biên trước khi đưa bóng vào trung lộ cho các ngoại binh dứt điểm. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Nam Định vẫn chơi rất hiệu quả và ngăn cản được hầu hết các pha tấn công của đối phương.

Chung cuộc, trận đấu trên sân Thiên Trường khép lại với kết quả hòa 0-0. Với kết quả này, Nam Định vẫn duy trì ngôi nhất bảng khi có 20 điểm, trong khi Công an Hà Nội vẫn đứng thứ 4 với 15 điểm.