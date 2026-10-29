V-League 2026/27 vòng 6: Hà Nội FC tiếp Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy, Sông Lam Nghệ An đối mặt đương kim vô địch

Trận đấu được chú ý nhất vòng này diễn ra trên sân Hàng Đẫy, nơi Hà Nội FC (6 điểm, xếp thứ 10) tiếp Ninh Bình (10 điểm, xếp thứ 4).

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ trở lại sân Hàng Đẫy, nơi ông từng dẫn dắt Hà Nội FC từ năm 2016 đến 2021. Lần này, nhiệm vụ của chiến lược gia 54 tuổi là giúp Ninh Bình giành 3 điểm để tiến gần hơn mục tiêu cạnh tranh ngôi vương cuối mùa.

Hà Nội FC có khởi đầu chưa như ý khi mới thắng 2 trận. Tuy vậy, đội bóng của huấn luyện viên Harry Kewell thường khó lường ở các trận lớn. Gần nhất, họ thắng đương kim vô địch Công an Hà Nội 2-1 ở vòng 4.

Chủ nhà phải đối mặt nhiều khó khăn về lực lượng. Hậu vệ Nguyễn Anh Tiệp vắng mặt do án treo giò, còn huấn luyện viên Harry Kewell bị cấm chỉ đạo vì nhận thẻ đỏ trong trận gặp SHB Đà Nẵng ở vòng trước. Phía Ninh Bình cũng mất hậu vệ Lucas Henrique Turci vì lý do tương tự.

Sông Lam Nghệ An tiếp đương kim vô địch

Một cặp đấu đáng chú ý khác là trận giữa Sông Lam Nghệ An (11 điểm, xếp thứ nhất) và Công an Hà Nội (10 điểm, xếp thứ 3).

Sau 5 vòng, đội chủ sân Vinh là đội duy nhất chưa thua, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Các cầu thủ trẻ như Lê Nguyên Hoàng, Quang Vinh và Phan Bá Quyền là những điểm sáng giúp đội bóng xứ Nghệ dẫn đầu bảng xếp hạng.

Thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn sẽ gặp thử thách thực sự khi tiếp Công an Hà Nội, đội vừa có chiến thắng đầu tiên tại AFC Champions League Elite 2026/27 hồi giữa tuần.

Thể Công-Viettel đến Thiên Trường trong thế khó

Thể Công-Viettel (4 điểm, xếp thứ 12) làm khách trên sân Thiên Trường của Thép Xanh Nam Định (10 điểm, xếp thứ 2). Đội bóng áo lính đang có chuỗi 7 trận không thắng trên mọi đấu trường. Huấn luyện viên Popov cho rằng “bão chấn thương” là nguyên nhân khiến đội nhận nhiều thất bại đầu mùa. Nếu không sớm cải thiện thành tích, Thể Công có thể là đội đầu tiên thay huấn luyện viên ở mùa giải này.

Trận “chung kết ngược” của vòng đấu là cuộc đối đầu giữa Bắc Ninh (5 điểm, xếp thứ 11) và Hoàng Anh Gia Lai (3 điểm, xếp áp chót). Mỗi đội mới có một chiến thắng sau 5 vòng.

Các trận còn lại

Thanh Hóa (7 điểm, xếp thứ 7) tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (10 điểm, xếp thứ 6).

Công an Thành phố Hồ Chí Minh (10 điểm, xếp thứ 5) gặp SHB Đà Nẵng (6 điểm, xếp thứ 9).

Đội cuối bảng Thành phố Đồng Nai (1 điểm) làm khách trên sân Hải Phòng (6 điểm, xếp thứ 8).

Lịch thi đấu vòng 6 V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)

Bảng xếp hạng sau vòng 5 V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)