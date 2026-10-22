V-League 2026/27 vòng 5 (2 ngày 22 và 23-10): Mệt quá cái đôi chân này...

"Máy quét chuyên dụng" Lê Phạm Thành Long (Công an Hà Nội) cũng có dấu hiệu quá tải khi kèm lão tướng Văn Quyết (Hà Nội FC).

Áp lực mật độ thi đấu và nỗi lo quá tải

Khoảng cách giữa các vòng đấu tại V-League hiện tại ngắn đến mức nghẹt thở, biến sân cỏ nội thành một "lò xay" thể lực thực sự. Việc phải ra sân liên tục chỉ sau vài ngày nghỉ khiến các cầu thủ, đặc biệt là những tuyển thủ quốc gia vừa phải gánh vác lịch trình dày đặc từ cấp độ CLB đến đội tuyển quốc gia, không có đủ thời gian để hồi phục thể trạng hoàn toàn.

Tình trạng quá tải này không chỉ làm giảm sút chất lượng chuyên môn của các trận đấu mà còn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương rất lớn. Khi đôi chân đã mỏi mệt, những hệ lụy dài hạn cho sự nghiệp cầu thủ và sức mạnh của các đội tuyển quốc gia là điều hoàn toàn có thể thấy trước, gióng lên hồi chuông báo động về tính bất cập trong cách sắp xếp lịch thi đấu của Ban Tổ chức.

Điểm mặt 6 "tướng bệnh" tìm đường gượng dậy

Loạt trận ngày 22 và 23-10 chứng kiến sự góp mặt của 6 cái tên vừa trải qua vòng đấu đáng quên, khi toàn bộ đều phải nhận kết quả thua hoặc hòa.

Công an Hà Nội tiếp Đ. Thanh Hóa (19 giờ 15 ngày 22-10) sau cú ngã ngựa 1-2 trước Hà Nội FC ở trận derby Thủ đô, đánh mất ngôi đầu bảng và bộc lộ rõ sự mệt mỏi từ các trụ cột. Trong khi đó, Đ. Thanh Hóa cũng trải qua trận thua trắng 0-2 trước đội khách T. Nam Định và đang oằn mình chịu đựng áp lực từ cả phong độ sân cỏ lẫn những lùm xùm ngoài chuyên môn. Trận so tài này sẽ là thử thách cực đại cho bản lĩnh lẫn thể lực của đội bóng ngành Công an khi tiếp tục không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu (án kỷ luật) đón đối thủ xứ Thanh chơi bóng thiên về thể lực và giỏi phản công.

Trở về sân nhà Pleiku tiếp SLNA (17 giờ 00 ngày 23-10), thầy trò HLV Lê Quang Trãi chắc hẳn chưa nguôi nỗi tiếc nuối sau thất bại 3-4 trên sân của Ninh Bình FC, trong thế trận mà họ chơi hơn người phần lớn thời gian thi đấu chính thức. Đây là một thất bại vừa khó chịu và hao tổn quá nhiều sức lực. Trong khi đó, SLNA cũng không mấy vui khi đã dẫn trước 2 bàn cách biệt nhưng vẫn để chủ nhà H. Hà Tĩnh chia điểm. Đáng nói là lý do mất điểm được nêu là các cầu thủ đuối sức, nguyên nhân không thỏa đáng đối với đội hình trẻ như đội bóng xứ Nghệ. Nếu đây là "đáp số" đúng, cuộc chạm trán giữa HAGL và SLNA sẽ là bài toán hóc búa về quản trị thể lực cho cả 2.

Trở lại Hàng Đẫy (19 giờ 15 ngày 23-10) sau thất bại 0-1 trước Công an TPHCM trong trận cầu mà VAR 2 lần từ chối phạt đền cho đội nhà, hẳn HLV Popov rất muốn cắt đứt chuỗi 2 trận thua liên tiếp khi đối thủ "chỉ là" Bắc Ninh FC chân ướt chân ráo trải nghiệm V-League 1, và vừa hòa không bàn thắng với TP Đồng Nai, đối thủ duy nhất mà Thể Công Viettel lấy trọn 3 điểm ở mùa này. Đá 4 thua 3 là một kết quả khó cảm thông đối với một đương kim á quân như Thể Công Viettel.

Bắc Ninh FC vừa hòa không bàn thắng TP Đồng Nai, đội bóng duy nhất mà Thể Công Viettel thắng ở mùa này sau 4 vòng. Là cơ hội, nhưng nếu ra sân với đôi chân trĩu nặng và đôi vai đầy áp lực, đây chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng?.

Từ những yếu tố đã nêu, rất có thể 3 trận đấu ngày 22 và 23-10 là các cuộc vật lộn sinh tồn 2 chiêu hơn là màn trình diễn cống hiến đỉnh cao.