V.League 2026/27: Thắng đậm Đồng Nai, Nam Định trở lại cuộc đua vô địch

Nam Định khẳng định sức mạnh

Nam Định tiếp tục cho thấy sự khởi sắc khi giành chiến thắng đậm 4-0 trước Đồng Nai.

Bốn bàn thắng của đội bóng thành Nam lần lượt được ghi bởi Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, Lâm Ti Phông và Văn Vỹ, giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt nối dài đà hồi sinh sau giai đoạn đầu mùa chưa thực sự ổn định.

Nam Định giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Đồng Nai. Ảnh: Đình Viên.

Trước đó, Nam Định từng gây thất vọng khi để thua SHB Đà Nẵng 0-3 trên sân Chi Lăng.

Thất bại này đặt ra nhiều dấu hỏi về phong độ và khả năng cạnh tranh của đội bóng từng được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, Nam Định nhanh chóng lấy lại sự tự tin bằng chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa, trước khi tiếp tục vượt qua Đồng Nai với cách biệt bốn bàn.

Hai trận thắng liên tiếp không chỉ mang về 6 điểm quý giá mà còn cho thấy những tín hiệu tích cực trong lối chơi của đội bóng thành Nam.

Nam Định trở lại cuộc đua vô địch sau hai chiến thắng liên tiếp tại V.League 2026/27. Ảnh: Đình Viên.

Với 10 điểm sau 5 vòng đấu, Nam Định đang dần bắt nhịp với cuộc đua ở nhóm đầu.

Dù chặng đường phía trước còn dài, sự trở lại đúng thời điểm giúp đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt củng cố niềm tin trong mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch mùa giải năm nay.

Đồng Nai chìm sâu trong khủng hoảng

Ở chiều ngược lại, thất bại 0-4 trước Nam Định tiếp tục đẩy Đồng Nai vào tình thế khó khăn. Sau 5 vòng đấu, đội bóng này vẫn chưa biết đến chiến thắng, với thành tích 1 trận hòa và 4 trận thua. Đáng lo ngại hơn, Đồng Nai chưa ghi được bàn thắng nào.

Hàng công bế tắc, trong khi hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm, khiến Đồng Nai chưa thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc đua trụ hạng.

Tân binh Đồng Nai chìm sâu trong khủng hoảng với 1 điểm sau 5 vòng đấu. Ảnh: Đình Viên.

Nếu không sớm cải thiện khả năng tổ chức lối chơi và hiệu quả tấn công, đội bóng này sẽ phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn ở những vòng đấu tiếp theo.

Trong khi Nam Định đang tìm lại vị thế của một ứng viên cạnh tranh chức vô địch, Đồng Nai cần nhanh chóng tìm ra lời giải cho bài toán phong độ nếu không muốn tiếp tục lún sâu ở nhóm cuối bảng xếp hạng.