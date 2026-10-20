V.League 2026/27: Olaha Mạnh Đức tỏa sáng, Công an TP.HCM bay vào Top 5

Chiến thắng quan trọng đưa thầy trò đội bóng thành phố vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Công an TP. HCM tận dụng cơ hội

Trận đấu muộn vòng 4 V.League 2026/27 giữa Công an TP.HCM và Thể Công Viettel khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho đội chủ nhà. Trong cuộc đối đầu được đánh giá cân bằng, Công an TP.HCM đã tận dụng tốt cơ hội để giành trọn 3 điểm.

Olaha Mạnh Đức ghi bàn thắng duy nhất giúp Công an TP. HCM giành chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel. Ảnh: Đình Viên.

Bàn thắng của Olaha Mạnh Đức trở thành bước ngoặt, giúp đội chủ sân Công an TP.HCM vượt qua đối thủ giàu tham vọng như Thể Công Viettel ở phút 69.

Với lợi thế dẫn trước, đội chủ nhà thi đấu tập trung, duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự và bảo vệ thành công cách biệt mong manh đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

Chiến thắng này mang ý nghĩa quan trọng với Công an TP.HCM trong bối cảnh cuộc đua trên bảng xếp hạng đang diễn ra quyết liệt ngay từ những vòng đấu đầu tiên.

Với 3 điểm có được Công an TP. HCM có mặt trong Top 5 sau 4 vòng đấu V.League 2026/27. Ảnh: Đình Viên.

Không chỉ giành thêm 3 điểm, đội bóng còn cho thấy khả năng tận dụng cơ hội để giải quyết trận đấu trước đối thủ khó chịu.

Thể Công Viettel sa sút

Với 3 điểm có được, Công an TP.HCM vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 4 vòng đấu, gồm 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại.

Đây là kết quả tích cực, tạo động lực để Tiến Linh cùng các đồng đội hướng đến những vòng đấu tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, Thể Công Viettel trải qua vòng đấu đáng thất vọng khi không thể giành điểm trên sân khách. Sau 4 vòng, đội bóng áo lính mới có 3 điểm với 1 chiến thắng và 3 thất bại, tạm đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Thể Công Viettel (trắng) đang không có phong độ tốt sau 4 vòng đấu V.League 2026/27. Ảnh: Đình Viên.

Thất bại trước Công an TP.HCM cho thấy Thể Công Viettel cần sớm cải thiện hiệu quả thi đấu nếu không muốn bị các đối thủ bỏ lại trong cuộc đua ở nhóm đầu.

V.League 2026/27 vẫn còn chặng đường dài phía trước, nhưng chiến thắng ở vòng 4 giúp Công an TP.HCM có thêm sự tự tin, trong khi Thể Công Viettel cần nhanh chóng tìm lại sự ổn định để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.