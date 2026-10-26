V.League 2026/27: Nóng bỏng cuộc đua ngôi đầu

Ở chiều ngược lại, Thể Công - Viettel và Hà Nội FC chưa đáp ứng kỳ vọng, dù được đánh giá là những ứng viên cạnh tranh chức vô địch.

Nhóm đầu bám đuổi quyết liệt

Vòng 5 V.League 2026/27 chứng kiến những biến động đáng chú ý trên bảng xếp hạng.

Sông Lam Nghệ An vươn lên dẫn đầu với 11 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Hoàng Anh Gia Lai. Kết quả này giúp đội bóng xứ Nghệ tạo khoảng cách một điểm với nhóm bám đuổi.

Với 2 chiến thắng liên tiếp, Công an TP. HCM có mặt Tốp cạnh tranh huy chương. Ảnh: VPF.

Cuộc cạnh tranh phía sau diễn ra đặc biệt quyết liệt khi Thép Xanh Nam Định, Công an Hà Nội, Ninh Bình, Công an TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng có 10 điểm. Chỉ một điểm số cũng đủ tạo ra sự khác biệt về vị trí, cho thấy khoảng cách giữa các đội bóng đang rất sít sao.

Trong nhóm này, Thép Xanh Nam Định gây ấn tượng bằng chiến thắng đậm 4-0 trước TP. Đồng Nai ngay trên sân Bình Phước. Ba điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +7 giúp đội bóng thành Nam đứng thứ hai, xếp trên Công an Hà Nội và các đối thủ còn lại.

Công an Hà Nội hòa Thanh Hóa 1-1, trong khi Ninh Bình bất ngờ thất bại 0-1 trước Công an TP.HCM. Kết quả này khiến cuộc đua ở nhóm đầu thêm khó lường. Đáng chú ý, Công an TP.HCM vươn lên vị trí thứ năm với 10 điểm, cho thấy khả năng cạnh tranh đáng kể sau năm vòng đấu.

Kết quả sau 5 vòng đấu V.League 2026/27. Ảnh: VPF.

Sông Lam Nghệ An đang nắm lợi thế về điểm số, nhưng khoảng cách mong manh khiến ngôi đầu chưa thực sự vững chắc. Chỉ cần một vòng đấu không thuận lợi, cục diện hoàn toàn có thể thay đổi.

Thể Công - Viettel, Hà Nội FC gây thất vọng

Nếu nhóm đầu mang đến cuộc đua hấp dẫn, khu vực giữa và cuối bảng lại chứng kiến sự sa sút của những đội bóng được kỳ vọng.

Thể Công - Viettel mới có 4 điểm sau năm trận, đứng thứ 12. Trận hòa 2-2 trước Bắc Ninh giúp đội bóng áo lính có thêm một điểm, nhưng chưa đủ cải thiện đáng kể vị trí.

Với một tập thể thường được xếp vào nhóm cạnh tranh thứ hạng cao, khởi đầu này đặt ra nhiều vấn đề về sự ổn định và hiệu quả thi đấu.

Hà Nội FC đang có phong độ hết sức phập phù tại V.League 2026/27.Ảnh: VPF.

Hà Nội FC cũng chưa thể hiện được vị thế của một ứng viên vô địch. Thất bại 0-1 trước SHB Đà Nẵng khiến đội bóng Thủ đô dừng ở 6 điểm, đứng thứ 10. Sau năm vòng đấu, khoảng cách với nhóm dẫn đầu chưa quá lớn, nhưng những lần đánh rơi điểm số đang khiến Hà Nội FC gặp bất lợi trong cuộc đua đường dài.

Ở cuối bảng, Hoàng Anh Gia Lai đứng thứ 13 với 3 điểm, còn TP. Đồng Nai xếp cuối với vỏn vẹn 1 điểm. Đây là những tín hiệu đáng lo ngại khi mùa giải mới chỉ đi qua năm vòng.

V.League 2026/27 vẫn còn chặng đường dài, nhưng những kết quả ban đầu cho thấy không đội bóng nào có thể chủ quan.

Bảng xếp hạng sau vòng 5 V.League 2026/27. Ảnh: VPF.

Nhóm đầu đang cạnh tranh từng điểm số, trong khi các đội giàu tham vọng như Thể Công - Viettel và Hà Nội FC cần sớm cải thiện phong độ nếu không muốn tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch.