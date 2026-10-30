V.League 2026/27 kịch tính, HLV Kim Sang Sik bận rộn

Sau vòng 6 V.League 2026/27, diện mạo đội tuyển Việt Nam dự kiến dần được định hình trong con tính của ông thầy người Hàn Quốc.

HLV Kim Sang Sik còn rất nhiều việc phải là cho bài toán nhân sự ở ĐT Việt Nam. Ảnh: Công lý.

HLV Kim Sang Sik đã có bộ khung sơ bộ, nhưng những vòng đấu tiếp theo vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá phong độ, rà soát lực lượng và tìm kiếm những nhân tố mới.

V.League căng thẳng, bài toán nhân sự của HLV Kim Sang Sik

Theo kế hoạch, HLV Kim Sang Sik dự kiến triệu tập 26 cầu thủ, chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trong dịp FIFA Days tháng 11.

Đây là đợt tập trung có ý nghĩa quan trọng, hướng tới quá trình chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027, nhất là sau màn trình diễn chưa như kỳ vọng của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

V.League chính là cơ sở quan trọng để ban huấn luyện đánh giá năng lực và phong độ cầu thủ thông qua những trận đấu thực tế. Tuy nhiên, giải đấu cũng đặt ra không ít thách thức cho nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Lịch thi đấu vòng 6 V.League 2026/27. Ảnh: VPF.

Sau 5 vòng đấu, những đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ như Công an Hà Nội, Công an TP.HCM, Thể Công Viettel, Ninh Bình và Hà Nội FC đều chưa hoàn toàn đạt được mục tiêu về điểm số. Điều đó khiến các vòng đấu tiếp theo trở nên quan trọng, khi những đội bóng này buộc phải tăng tốc để cải thiện thứ hạng.

Lịch thi đấu dày đặc cùng áp lực thành tích có thể khiến nhiều trụ cột phải hoạt động với cường độ cao. Nguy cơ quá tải, chấn thương hoặc sa sút thể lực vì thế là vấn đề HLV Kim Sang Sik không thể xem nhẹ.

Thực tế, đội tuyển Việt Nam đang thiếu vắng một số nhân tố quan trọng. Xuân Son và Hoàng Hên gặp vấn đề chấn thương, trong khi Đình Bắc phải tập phục hồi cùng bác sĩ riêng tại TP.HCM. Những trường hợp này khiến bài toán nhân sự của đội tuyển thêm phần phức tạp.

Cơ hội cho những nhân tố mới

Trong bối cảnh lực lượng chưa thực sự ổn định, HLV Kim Sang Sik có thể mở rộng danh sách triệu tập, trao cơ hội cho những cầu thủ đang thể hiện phong độ tốt tại V.League.

Olaha Mạnh Đức là một trong những cái tên đáng chú ý. Chân sút gốc Nigeria đang tạo dấu ấn trong màu áo Công an TP.HCM, mang đến thêm phương án cho hàng công đội tuyển.

Olaha Mạnh Đức đang thể hiện phong độ tốt tại V.League nhiều khả năng lọt mắt xanh thầy Kim. Ảnh: Đình Viên.

Bên cạnh đó, Tiến Linh cũng có cơ hội trở lại sau khi tìm được bàn thắng. Còn Tuấn Hải vừa giải tỏa cơn khát ghi bàn trong màu áo Nam Định. Đây đều là những tiền đạo có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, có thể bổ sung chiều sâu cho hàng công.

Ở nhóm cầu thủ trẻ, Nguyễn Văn Tùng và Lê Phát cũng nằm trong diện có thể được cân nhắc nếu tiếp tục duy trì phong độ tích cực. Thanh Nhàn hay Xuân Bắc cũng có cơ hội trở lại đội tuyển sau những màn trình diễn đáng chú ý tại giải hạng Nhất.

Hai trận giao hữu trong tháng 11 không chỉ là dịp để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm nhân sự, mà còn giúp đội tuyển hoàn thiện lối chơi trước Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, trước khi tính đến những phương án chiến thuật, điều quan trọng nhất với nhà cầm quân người Hàn Quốc là có được lực lượng khỏe mạnh và đạt phong độ tốt nhất.

Hoàng Đức một vị trí đặc biệt quan trọng tuyến giữa của ĐT Việt Nam. Ảnh: Phạm Đình.

Vì vậy, những vòng đấu tiếp theo của V.League không chỉ mang ý nghĩa với cuộc đua thứ hạng ở cấp CLB, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam.