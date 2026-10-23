V.League 2026-2027: Thể Công Viettel vào thế khó, Hoàng Anh Gia Lai gặp thử thách

Hoàng Anh Gia Lai hy vọng vào lợi thế trên sân nhà. Ảnh: VPF

Hoàng Anh Gia Lai trông chờ lợi thế sân nhà

Sau thời gian phải mượn sân Quy Nhơn do mặt cỏ Pleiku không bảo đảm chất lượng, Hoàng Anh Gia Lai chính thức trở lại sân nhà ở vòng 5. Đây là điểm tựa tinh thần quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Lê Quang Trãi, đồng thời tạo điều kiện để đội bóng phố Núi phát huy lối chơi ban bật ngắn, phối hợp nhanh và kiểm soát bóng.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà chưa chắc giúp Hoàng Anh Gia Lai vượt qua Sông Lam Nghệ An, đội bóng đang có khởi đầu ấn tượng hơn. Sau 4 vòng đấu, đội chủ nhà mới giành 3 điểm, trong khi đại diện xứ Nghệ có 8 điểm với 2 chiến thắng và 2 trận hòa, duy trì thành tích bất bại.

Điểm yếu lớn nhất của Hoàng Anh Gia Lai nằm ở hàng phòng ngự. Sau chiến thắng 3-0 trước Đà Nẵng, đội bóng phố Núi lần lượt để thua Nam Định 0-4, Hải Phòng 1-3 và Ninh Bình 3-4. Tổng cộng, họ đã nhận 11 bàn thua sau 4 trận, cho thấy sự thiếu chắc chắn trong tổ chức phòng ngự.

Thất bại trước Ninh Bình càng khiến người hâm mộ lo lắng khi Hoàng Anh Gia Lai được chơi hơn người từ phút 19, sau khi trung vệ Lucas Turci của đối phương nhận thẻ đỏ, nhưng vẫn không thể giành điểm. Bàn thua ở phút 90 phơi bày hạn chế trong khả năng duy trì sự tập trung và bảo vệ thành quả của đội bóng.

Ở chiều ngược lại, hàng công Hoàng Anh Gia Lai vẫn có những tín hiệu tích cực. Ba bàn thắng vào lưới Ninh Bình cho thấy đội bóng có khả năng tạo đột biến, với sự cơ động của Nguyễn Thanh Nhân, Luann Augusto cùng những pha phối hợp trong phạm vi hẹp. Vấn đề là khả năng tấn công ấy chưa được hỗ trợ bởi một hệ thống phòng ngự đủ vững chắc.

Trước Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Lê Quang Trãi cần ưu tiên củng cố cự ly đội hình, tăng cường khả năng bọc lót ở hai hành lang cánh và hạn chế khoảng trống phía sau hàng thủ. Nếu tiếp tục dâng cao mà thiếu sự hỗ trợ của tuyến giữa, đội chủ nhà có thể phải trả giá trước những pha phản công nhanh.

Sông Lam Nghệ An đang cho thấy hình ảnh của một tập thể trẻ trung, kỷ luật và giàu tinh thần chiến đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn. Chiến thắng 4-1 trước Hà Nội FC là minh chứng cho khả năng tạo bất ngờ của đội bóng xứ Nghệ, ngay cả khi phải đối đầu với những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Dù vậy, trận hòa 2-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu gần nhất cũng bộc lộ hạn chế. Dẫn trước 2 bàn nhờ các pha lập công của Nguyễn Quang Vinh và Luiz Guilherme nhưng không thể bảo toàn lợi thế, Sông Lam Nghệ An cho thấy họ vẫn cần cải thiện khả năng kiểm soát thế trận khi dẫn bàn.

Đối đầu Hoàng Anh Gia Lai đang khát điểm, đội khách nhiều khả năng duy trì lối chơi chặt chẽ ở trung tuyến, chờ cơ hội chuyển trạng thái nhanh. Nếu hàng phòng ngự đội chủ nhà tiếp tục mắc sai sót, Sông Lam Nghệ An đủ khả năng khai thác để nối dài chuỗi trận bất bại.

Với Hoàng Anh Gia Lai, ngày trở lại Pleiku chỉ thực sự trọn vẹn nếu đội bóng cải thiện được khả năng phòng ngự. Trong khi đó, sự ổn định và tính tổ chức là cơ sở để Sông Lam Nghệ An tự tin hướng tới một kết quả tích cực.

Thể Công Viettel (áo trắng) cần cú hích tinh thần. Ảnh: VPF

Thể Công Viettel phải thắng để chặn đà sa sút

Trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel đối mặt với thử thách không kém phần khó khăn khi tiếp đón tân binh Bắc Ninh. Sau thất bại 0-1 trước Công an TP.HCM ở vòng 4, đội bóng áo lính đã trải qua 3 trận thua liên tiếp tại V.League, mới có 3 điểm và đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Đáng lo ngại, trong cả 3 trận thua trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Công an Hà Nội và Công an TP.HCM, Thể Công Viettel đều được chơi hơn người do đối phương có cầu thủ nhận thẻ đỏ, nhưng vẫn không thể chuyển lợi thế thành điểm số. Điều này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách tổ chức và hiệu quả tấn công.

Khi đối phương chủ động lùi sâu, Thể Công Viettel thường thiếu phương án xuyên phá, phụ thuộc nhiều vào những đường chuyền dài và các quả tạt từ hai biên. Lối chơi đơn điệu khiến đội bóng khó tạo ra cơ hội rõ ràng, dù sở hữu lực lượng có chiều sâu.

Muốn cải thiện tình hình, huấn luyện viên Velizar Popov cần tìm cách kết nối các tuyến, tăng cường phối hợp ngắn và khai thác khoảng trống bằng những pha di chuyển không bóng. Khả năng tạo đột biến của Khuất Văn Khang ở hành lang cánh, cùng những pha phối hợp tuyến hai của Nguyễn Đức Hoàng Minh, có thể là chìa khóa giúp đội chủ nhà tìm đường vào khung thành đối phương.

Tuy nhiên, sức ép chiến thắng cũng có thể trở thành bất lợi nếu Thể Công Viettel nóng vội. Trước một đối thủ có tổ chức phòng ngự tốt, đội chủ nhà cần kiên nhẫn luân chuyển bóng, thay đổi hướng tấn công và hạn chế những tình huống mất bóng nguy hiểm.

Bắc Ninh đang chứng minh họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Sau 4 vòng đấu, đội bóng của huấn luyện viên Paulo Foiani mới để thủng lưới 2 bàn, đồng thời có 2 trận giữ sạch lưới. Dù vừa hòa Đồng Nai 0-0 và thua Hà Nội FC 0-1, tân binh này vẫn cho thấy khả năng duy trì cự ly đội hình và tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

Với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Văn Đại, Văn Công, Xuân Quyết cùng tiền đạo Marlos Brenner, Bắc Ninh có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực. Đội khách nhiều khả năng ưu tiên phòng ngự chắc chắn, thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm và chờ đợi cơ hội phản công hoặc khai thác tình huống cố định.

Xét về kinh nghiệm và chất lượng đội hình, Thể Công Viettel được đánh giá nhỉnh hơn. Nhưng ưu thế ấy chỉ có giá trị nếu đội chủ nhà cải thiện được khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Nếu tiếp tục bế tắc, họ hoàn toàn có thể gặp khó trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Bắc Ninh.

Vòng 5 chưa quyết định cục diện cả mùa giải, song kết quả tại Hàng Đẫy có ý nghĩa quan trọng với Thể Công Viettel và huấn luyện viên Velizar Popov. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng áo lính giải tỏa áp lực, lấy lại sự tự tin; ngược lại, việc tiếp tục mất điểm sẽ khiến sức ép đối với ban huấn luyện gia tăng.

Hai trận đấu chiều 23-10 vì thế là phép thử cho tham vọng và bản lĩnh của các đội. Hoàng Anh Gia Lai cần lấy sự chắc chắn làm nền tảng để tận dụng lợi thế sân nhà, còn Thể Công Viettel phải nhanh chóng tìm lại hiệu quả tấn công nếu không muốn tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.