V.League 2026-2027: Nóng cuộc đua hai đầu bảng xếp hạng

Công an Hà Nội có cơ hội giành lại ngôi đầu từ tay Sông Lam Nghệ An. Ảnh: CAHN FC

Sân Vinh nóng bỏng, ngôi đầu chờ chủ nhân mới

Sau 5 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An đang tạo nên bất ngờ khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 11 điểm, đồng thời là đội bóng duy nhất chưa phải nhận thất bại, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Chiến thắng 2-0 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu gần nhất tiếp tục cho thấy sự ổn định của thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn.

Không sở hữu đội hình nhiều ngôi sao như các đối thủ cạnh tranh, Sông Lam Nghệ An đang phát huy hiệu quả sức trẻ, tinh thần thi đấu quyết tâm và sự gắn kết trong lối chơi. Tuy nhiên, thử thách lớn đang chờ đợi đội bóng xứ Nghệ khi họ tiếp đón Công an Hà Nội ở vòng 6.

Đương kim vô địch hiện có 10 điểm, chỉ kém đội chủ nhà 1 điểm. Dù vừa trải qua hai trận liên tiếp không thắng tại V.League, thầy trò huấn luyện viên Mano Polking đã kịp lấy lại sự tự tin sau chiến thắng trước chủ nhà Cảng Thượng Hải ở lượt trận thứ ba AFC Champions League Elite 2026-2027 hồi đầu tuần. Đây là thắng lợi đầu tiên của Công an Hà Nội tại đấu trường châu lục, tạo cú hích tinh thần quan trọng cho Quang Hải và đồng đội trước khi trở lại sân chơi quốc nội.

Cuộc đối đầu tại sân Vinh vì thế được dự báo rất hấp dẫn. Sông Lam Nghệ An có lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định, nhưng Công an Hà Nội vượt trội về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu. Nếu giành trọn 3 điểm, đội chủ nhà sẽ củng cố ngôi đầu. Ngược lại, chiến thắng sẽ giúp đội bóng của huấn luyện viên Mano Polking vượt lên trong cuộc đua vô địch.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa các đội trong nhóm dẫn đầu hiện rất sít sao. Ninh Bình và Nam Định cùng có 10 điểm, trong khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Tĩnh cũng đang bám đuổi quyết liệt. Bởi vậy, chỉ một kết quả bất lợi cũng có thể khiến trật tự tốp đầu thay đổi sau vòng đấu này.

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC tiếp đón Ninh Bình trong cuộc đối đầu đáng chú ý. Cả hai đội đều vừa nhận thất bại 0-1 ở vòng trước và đang rất cần chiến thắng để lấy lại đà tiến. Với 10 điểm, Ninh Bình quyết tâm trở lại cuộc đua ngôi đầu, trong khi Hà Nội FC mới có 6 điểm và cần tận dụng lợi thế sân nhà để cải thiện vị trí.

Trận đấu còn thu hút sự chú ý bởi cuộc hội ngộ giữa huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trong màu áo Ninh Bình với đội bóng từng nhiều năm gắn bó. Đây cũng là dịp để nhà cầm quân này thể hiện tham vọng cùng đội bóng mới.

Một cuộc đối đầu khác không kém phần đáng chú ý diễn ra trên sân Thiên Trường, nơi Nam Định tiếp đón Thể Công Viettel. Đội bóng thành Nam đang có phong độ khởi sắc với hai chiến thắng liên tiếp, qua đó vươn lên nhóm cạnh tranh ngôi đầu với 10 điểm. Trong khi đó, Thể Công Viettel mới có 4 điểm, đứng thứ 12 và đang trải qua giai đoạn khó khăn. Chuyến làm khách này sẽ là thử thách lớn đối với huấn luyện viên Velizar Popov, nhất là khi áp lực dành cho nhà cầm quân người Bulgaria ngày càng gia tăng.

Tân binh Đồng Nai (áo xanh) được dự báo khó có điểm khi tới làm khách tại sân Lạch Tray của Hải Phòng. Ảnh: Đồng Nai FC

Nhóm cuối căng mình

Nếu cuộc đua tốp đầu đang nóng bởi khoảng cách điểm số sít sao thì tình hình ở cuối bảng cũng không kém phần căng thẳng. Đồng Nai hiện đứng cuối với vỏn vẹn 1 điểm sau 5 vòng đấu và chưa có chiến thắng nào. Thành tích nghèo nàn khiến đội bóng tân binh sớm phải đối mặt với áp lực trong cuộc chiến trụ hạng.

Ở vòng 6, Đồng Nai phải di chuyển hơn 1.000km để làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Đây được dự báo là chuyến đi khó khăn khi đội chủ nhà có lợi thế sân bãi và kinh nghiệm thi đấu tại V.League. Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng vẫn nhận được sự tin tưởng, nhưng Đồng Nai cần sớm cải thiện khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội nếu không muốn tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng.

Hai vòng đấu trước kỳ nghỉ FIFA Days có ý nghĩa quan trọng với đội bóng này. Một kết quả tích cực không chỉ giúp cải thiện điểm số mà còn có thể tạo cú hích tinh thần cần thiết cho chặng đường phía trước.

Ở vị trí áp chót, Hoàng Anh Gia Lai cũng đang đối diện nhiều nỗi lo. Đội bóng phố Núi mới có 3 điểm và chưa cho thấy sự ổn định cần thiết. Thất bại 0-2 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng trước tiếp tục bộc lộ những hạn chế trong lối chơi, đặc biệt là khả năng tổ chức tấn công.

Chuyến làm khách trên sân Việt Yên của Bắc Ninh là cơ hội để Hoàng Anh Gia Lai tìm kiếm điểm số. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng đang rất cần chiến thắng. Với 5 điểm, Bắc Ninh chỉ hơn đối thủ 2 điểm và chưa thể yên tâm về vị trí của mình.

Ở vòng đấu trước, dù phải thi đấu thiếu người, Bắc Ninh vẫn kiên trì bám đuổi và giành lại 1 điểm trong trận hòa 2-2 với Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy. Tinh thần thi đấu ấy sẽ là điểm tựa để đội bóng Kinh Bắc hướng tới kết quả tích cực trên sân nhà. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai không còn nhiều lựa chọn ngoài mục tiêu giành điểm để tránh bị bỏ lại trong cuộc đua trụ hạng.

Ha Noi FC rất cần 1 trận thắng để không bị tụt lại quá xa trong cuộc đua quyền lực. Ảnh: VPF

Ở những trận đấu còn lại, Thanh Hóa tiếp đón Hà Tĩnh, còn Công an Thành phố Hồ Chí Minh gặp SHB Đà Nẵng trên sân Bình Dương. Công an Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp để tiếp tục bám đuổi nhóm đầu, trong khi Hà Tĩnh cũng cần tích lũy điểm số để duy trì vị trí cạnh tranh.

Vòng 6 là vòng đấu áp chót trước khi V.League tạm nghỉ, nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia hội quân dịp FIFA Days từ ngày 9-11. Đội tuyển Việt Nam dự kiến thi đấu giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11-11 và Kyrgyzstan ngày 17-11. Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có cơ hội cọ xát với U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore tại giải đấu tổ chức ở Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Bởi vậy, các câu lạc bộ đều muốn có kết quả tốt trước kỳ nghỉ. Với nhóm dẫn đầu, đây là cơ hội tạo lợi thế điểm số; còn với những đội bóng cuối bảng, mỗi điểm giành được đều có ý nghĩa quan trọng. Khi khoảng cách giữa các vị trí chưa lớn, Vòng 6 V.League 2026-2027 hứa hẹn tiếp tục làm nóng cuộc đua ở cả hai đầu bảng xếp hạng.