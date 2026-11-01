V.League 2026-2027: Ngọc Sơn lập cú đúp, Nam Định ngược dòng thắng Thể Công Viettel

Thể Công Viettel là đội vươn lên dẫn trước trên sân Thiên Trường. Ảnh: Quang Dương

Trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định có cuộc tiếp đón Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 6 V.League 2026-2027. Đội khách nhập cuộc đầy tự tin và sớm có bàn thắng mở tỷ số, nhưng lợi thế hơn người trong hiệp hai đã giúp đội bóng thành Nam tạo nên màn ngược dòng ấn tượng.

Ngay phút thứ 8, Thể Công Viettel bất ngờ vươn lên dẫn trước. Từ quả phạt góc của Phan Tuấn Tài, Wesley Nata bật cao đánh đầu hiểm hóc. Dù thủ môn Nguyên Mạnh nỗ lực cản phá, bóng vẫn đi qua vạch vôi, giúp đội khách có bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Bị dẫn bàn, Nam Định đẩy cao đội hình, chủ động kiểm soát bóng và gia tăng sức ép. Tuy nhiên, những pha phối hợp tấn công của đội chủ nhà chưa đủ độ sắc bén để xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Thể Công Viettel. Đội khách cũng cho thấy sự chủ động trong lối chơi phòng ngự phản công, bảo toàn lợi thế dẫn bàn sau 45 phút đầu tiên.

Thể Công Viettel có trận đấu khó khăn trước Thép xanh Nam Định. Ảnh: Quang Dương

Thế trận thay đổi đáng kể sau giờ nghỉ. Phút 51, hậu vệ Paulinho của Thể Công Viettel nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi được trọng tài Lê Vũ Linh tham khảo VAR. Việc phải thi đấu thiếu người khiến đội khách gặp nhiều bất lợi, trong khi Nam Định lập tức gia tăng sức ép để tìm bàn gỡ.

Chỉ 4 phút sau, đội chủ sân Thiên Trường đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 55, Văn Vĩ bứt tốc vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Trần Ngọc Sơn dứt điểm cận thành, san bằng tỷ số 1-1.

Cầu thủ Văn Vỹ là người thiết kế bàn thắng quân bình tỷ số cho Nam Định FC. Ảnh: Quang Dương

Bàn gỡ giúp Nam Định thi đấu hưng phấn hơn. Với lợi thế quân số, đội chủ nhà liên tục tổ chức các đợt tấn công, buộc hàng phòng ngự Thể Công Viettel phải lùi sâu chống đỡ. Sau nhiều nỗ lực, đội bóng thành Nam cũng có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 76. Caio Cesar xử lý kỹ thuật rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-1.

Đội bóng chủ nhà làm chủ thế trận trong những phút còn lại của trận đấu. Ảnh: Quang Dương

Trong những phút còn lại, Thể Công Viettel nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, song không thể tạo ra khác biệt trước hàng phòng ngự đội chủ nhà. Kịch tính được đẩy lên ở phút bù giờ 90+6. Trong một tình huống phạt góc, thủ môn Văn Việt lên tham gia tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, đội khách để mất bóng và Trần Ngọc Sơn nhanh chóng tận dụng cơ hội, tung cú sút từ giữa sân vào khung thành bỏ trống, ấn định chiến thắng 3-1 cho Nam Định.

Màn ngược dòng trên sân Thiên Trường cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của đội bóng thành Nam, đặc biệt sau khi được chơi hơn người. Trong khi đó, Thể Công Viettel có lý do để tiếc nuối khi đã khởi đầu thuận lợi nhưng không thể bảo toàn lợi thế, nhất là sau bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ của Paulinho.

Ở các trận đấu khác cùng vòng 6, Sông Lam Nghệ An chia điểm với đương kim vô địch Công an Hà Nội sau trận hòa 1-1, trong khi Hải Phòng FC giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Đồng Nai City.