V.League 2026-2027: Nam Định thắng đậm Đồng Nai, Hà Tĩnh hạ Hải Phòng phút 89

Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, Thép xanh Nam Định chơi bùng nổ. Ảnh: Quang Dương

Nam Định bùng nổ, Đồng Nai tiếp tục gặp khó

Không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, Đồng Nai vẫn phải đối mặt với sức ép lớn từ Thép xanh Nam Định, đội bóng sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn. Dù tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một, đội khách chỉ thực sự bùng nổ sau giờ nghỉ để khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 4-0.

Ngay từ những phút đầu, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chủ động đẩy cao đội hình, liên tục tổ chức các đợt tấn công. Phút 10, Mạnh Quỳnh đưa bóng vào lưới Đồng Nai nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Đội khách tiếp tục duy trì sức ép và suýt có bàn mở tỷ số ở phút 40. Mạnh Quỳnh dứt điểm trong vòng cấm, song hậu vệ Jovic kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi, giúp Đồng Nai bảo toàn mành lưới trong hiệp một.

Tuy nhiên, thế cân bằng không thể duy trì lâu sau khi hai đội trở lại sân. Phút 47, từ đường chọc khe của Crawford, Mạnh Quỳnh bứt tốc vượt qua hàng phòng ngự chủ nhà rồi dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Thép xanh Nam Định.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đội khách thi đấu tự tin hơn. Phút 55, Ngọc Sơn đột phá từ cánh phải vào trung lộ trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt.

Lâm Ti Phông giúp Thép xanh Nam Định nâng tỷ số lên 3-0. Ảnh: Quang Dương

Chỉ 5 phút sau, Lâm Ti Phông tiếp tục khiến hàng phòng ngự Đồng Nai chao đảo. Cầu thủ Nam Định bứt tốc bên hành lang phải, xử lý khéo léo rồi dứt điểm tung nóc lưới, nâng tỷ số lên 3-0.

Bị dẫn trước 3 bàn, Đồng Nai nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Phút 66, Hải Quân có cơ hội đáng chú ý nhưng cú sút của cầu thủ chủ nhà lại đưa bóng trúng cột dọc.

Đến phút 75, Văn Vĩ đưa bóng vào lưới Đồng Nai, song bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR. Dù vậy, với thế trận lấn lướt và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả, Thép xanh Nam Định vẫn giành chiến thắng chung cuộc 4-0.

Kết quả này giúp đội bóng thành Nam có thêm chiến thắng quan trọng tại V.League 2026-2027, trong khi Đồng Nai tiếp tục gặp khó khăn trong hành trình tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mùa giải.

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chiến thắng kịch tính phút thứ 89. Ảnh: HLHT FC

Hà Tĩnh thắng kịch tính, Hải Phòng trắng tay

Trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chiến thắng đầy cảm xúc trước Hải Phòng FC với tỷ số 2-1. Sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong phần lớn thời gian thi đấu hiệp hai, Daniel Passira trở thành người hùng của đội chủ nhà với pha đánh đầu ghi bàn ở phút 89.

Hải Phòng nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép, nhưng Hà Tĩnh cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự, đồng thời kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội phản công.

Phút 17, Trung Nguyên tung cú sút xa nguy hiểm, buộc thủ môn Văn Toản phải trổ tài cứu thua. Đến phút 32, Daniel Passira có cơ hội đánh đầu từ quả đá phạt của Luiz Antonio, nhưng chưa thể đánh bại người gác đền đội khách.

Cuối hiệp một, Hà Tĩnh tiếp tục có cơ hội đáng tiếc. Phút 42, Duy Thường đón đường chuyền của Charles Atshimene rồi dứt điểm, nhưng bóng tìm đến cột dọc. Hai đội bước vào giờ nghỉ mà chưa có bàn thắng nào được ghi.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà gia tăng sức ép và được đền đáp ở phút 56. Từ đường chuyền của Charles Atshimene, Ngô Văn Lương dẫn bóng vào trung lộ rồi tung cú sút xa hiểm hóc, đánh bại thủ môn Văn Toản, đưa Hà Tĩnh vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị dẫn bàn, Hải Phòng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 71, Anh Tuấn thực hiện đường tạt bóng chính xác để Joel Tagueu bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Thanh Tùng. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài công nhận bàn thắng, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1.

Trong những phút cuối, hai đội tiếp tục tạo ra thế trận giằng co. Khi nhiều người nghĩ đến khả năng chia điểm, Hà Tĩnh bất ngờ tạo nên khác biệt ở phút 89.

Từ đường chuyền thuận lợi của Trọng Hoàng bên cánh trái, Daniel Passira bật cao đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ môn Hải Phòng, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Chiến thắng trên sân nhà giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thêm 3 điểm quan trọng, trong khi Hải Phòng phải rời sân tay trắng dù đã nỗ lực tìm được bàn gỡ trong hiệp hai. Hai trận đấu tại vòng 5 khép lại với những diễn biến trái ngược: Nam Định thắng đậm nhờ hàng công bùng nổ, còn Hà Tĩnh giành trọn niềm vui bằng bàn quyết định ở những phút cuối trận.