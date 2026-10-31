V.League 2026-2027: Kịch tính phút bù giờ, Hà Nội FC và Bắc Ninh cùng giành chiến thắng

Hà Nội FC ngược dòng thắng Ninh Bình FC ở phút bù giờ. Ảnh: PVF

Hà Nội FC ngược dòng ngoạn mục tại Hàng Đẫy

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC có cuộc tiếp đón Ninh Bình FC trong trận đấu được chờ đợi ở vòng 6. Dù sở hữu lợi thế sân nhà, đội bóng Thủ đô lại nhập cuộc khá thận trọng và sớm phải đối mặt với sức ép từ đối thủ. Ngay phút thứ 9, Ngọc Mỹ có cơ hội dứt điểm nguy hiểm nhưng không thể đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Sau những phút đầu chơi chủ động, Ninh Bình FC bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 16. Tận dụng tình huống bóng bật ra sau pha xử lý của Sade Iuval, Lê Phát nhanh chân tung cú sút chìm hiểm hóc, đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0.

Bị dẫn bàn, Hà Nội FC buộc phải đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà tạo ra một số tình huống đáng chú ý, trong đó nổi bật là pha đánh đầu của Xuân Mạnh ở phút 36 sau quả phạt góc. Tuy nhiên, Hoàng Thái Bình đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu thua cho Ninh Bình FC.

Bước sang hiệp hai, Hà Nội FC tiếp tục đẩy mạnh các phương án tấn công. Phút 61, Văn Quyết có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần nhưng không thắng được thủ môn Đặng Văn Lâm. Sức ép liên tục của đội chủ nhà cuối cùng cũng được cụ thể hóa bằng bàn gỡ hòa ở phút 64.

Từ pha đi bóng kỹ thuật, Hai Long vượt qua sự truy cản của các hậu vệ đối phương trước khi kiến tạo thuận lợi để Sade Iuval dứt điểm quyết đoán, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát 1-1.

Sau bàn gỡ, hai đội tiếp tục tạo ra thế trận giằng co. Khi nhiều người nghĩ đến một kết quả hòa, Hà Nội FC bất ngờ tạo nên bước ngoặt ở những giây cuối cùng. Phút 90+2, tiền đạo Việt kiều Pháp Aymeric Faurand Tournaire tung cú sút xa đầy uy lực, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Bàn thắng muộn không chỉ giúp Hà Nội FC hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng với tỷ số 2-1 mà còn mang đến niềm vui vỡ òa cho khán giả trên sân Hàng Đẫy. Đáng chú ý, dấu ấn của Tournaire tiếp tục cho thấy giá trị của những nhân tố có khả năng tạo đột biến trong thời điểm quyết định.

Các cầu thủ Bắc Ninh FC ăn mừng bàn thắng. Ảnh: PVF

Bắc Ninh FC thắng nghẹt thở HAGL

Nếu trận đấu trên sân Hàng Đẫy hấp dẫn bởi màn rượt đuổi tỷ số, cuộc đối đầu giữa Bắc Ninh FC và HAGL lại được định đoạt theo cách không kém phần kịch tính. Đội chủ nhà giành chiến thắng 1-0 nhờ quả phạt đền thành công của Brenner ở phút 90+8.

Trong phần lớn thời gian thi đấu, hai đội không tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Bắc Ninh FC chủ động triển khai bóng ở hai hành lang biên, đặc biệt là cánh trái với những đường chuyền dài và các quả tạt vào vòng cấm. Tuy nhiên, hàng phòng ngự HAGL tổ chức khá chặt chẽ, khiến đội chủ nhà gặp khó trong việc tiếp cận khung thành.

Ở chiều ngược lại, HAGL cũng không tạo được nhiều dấu ấn trong tấn công. Cơ hội đáng chú ý nhất của đội khách trong hiệp một đến ở phút 43, khi Thành Nhân có pha đá bồi sau tình huống thủ môn Văn Công đấm bóng giải nguy. Dù vậy, hậu vệ Bắc Ninh FC đã kịp thời can thiệp, giúp đội nhà tránh khỏi bàn thua.

Sau giờ nghỉ, thế trận không có nhiều thay đổi. Bắc Ninh FC nỗ lực gia tăng sức ép, trong khi HAGL chủ yếu tập trung phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

Phút 54, Trọng Kiệt đưa bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Bốn phút sau, David Fisher có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần nhưng không thể đánh bại thủ môn Trung Kiên. Đến phút 63, Văn Việt tiếp tục thử vận may bằng cú sút căng, song bóng đi vọt xà ngang.

HAGL cũng có những thời điểm khiến hàng phòng ngự đội chủ nhà phải vất vả. Phút 79, Vitor tung cú dứt điểm quyết đoán, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Những nỗ lực của đội khách chưa đủ để tạo nên khác biệt, trong khi Bắc Ninh FC vẫn miệt mài tìm kiếm bàn thắng.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 90+8. Sau tình huống tranh chấp trong vòng cấm, trọng tài tham khảo công nghệ VAR và xác định cầu thủ HAGL có tác động khiến đối phương ngã, qua đó quyết định cho Bắc Ninh FC hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Brenner thực hiện thành công, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng 1-0 giúp Bắc Ninh FC giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu đầy căng thẳng, khép lại trận đấu bằng khoảnh khắc bùng nổ ở những giây cuối cùng.

Hai trận đấu với những kịch bản khác nhau nhưng cùng có điểm chung là sự quyết liệt đến phút chót. Hà Nội FC và Bắc Ninh FC đều cho thấy tinh thần thi đấu kiên trì, biết tận dụng cơ hội trong thời khắc quyết định để giành chiến thắng.

Ở trận đấu cuối cùng trong ngày 30-10, CLB Thanh Hóa chia điểm cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà với tỷ số hòa 1-1. Những kết quả này tiếp tục làm tăng sức hấp dẫn của cuộc đua tại V.League 2026-2027 sau vòng đấu thứ 6.