V.League 2026-2027: Hà Nội FC gục ngã, Ninh Bình nhận cú sốc phút bù giờ

Hà Nội FC (áo vàng) không thể nối dài mạch thắng trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: PVF

Hà Nội FC thua đau trong trận cầu hai thẻ đỏ

Trên sân Chi Lăng tối 25-10, Hà Nội FC nhận thất bại 0-1 trước SHB Đà Nẵng trong trận đấu có nhiều tình huống va chạm quyết liệt, thẻ phạt và sự can thiệp của công nghệ VAR.

Với lợi thế sân nhà, SHB Đà Nẵng nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép lên khung thành đội khách. Phút thứ 9, Công Nhật kịp thời cứu thua trên vạch vôi cho Hà Nội FC, ngăn đội chủ nhà có bàn mở tỷ số.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 18. Nguyễn Anh Tiệp nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với cầu thủ SHB Đà Nẵng gần vòng cấm, khiến Hà Nội FC phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại.

Dù gặp bất lợi, đội bóng Thủ đô vẫn nỗ lực tổ chức tấn công và tìm kiếm cơ hội. Phút 44, Aymeric có cơ hội dứt điểm trong tư thế thuận lợi nhưng lại đưa bóng đi vọt xà, bỏ lỡ thời cơ đáng tiếc để giúp đội khách vượt lên.

Không tận dụng được cơ hội, Hà Nội FC phải trả giá ở phút bù giờ thứ ba của hiệp một. Tận dụng khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương, Ivan Saponjic dứt điểm chân phải chính xác, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho SHB Đà Nẵng.

Hà Nội FC (áo vàng) đã để thua đối thủ được đánh giá yếu hơn. Ảnh: VPF

Sau giờ nghỉ, Hà Nội FC đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 49, Văn Tùng căng ngang nguy hiểm từ cánh phải. Thủ môn Sỹ Huy nỗ lực cản phá, khiến bóng đổi hướng rồi dội xà ngang khung thành SHB Đà Nẵng.

Trận đấu tiếp tục diễn ra căng thẳng với những pha tranh chấp quyết liệt. Phút 50, Văn Tùng có tình huống bị cho là đánh nguội cầu thủ chủ nhà, khiến không khí trên sân thêm nóng. Các cầu thủ hai đội sau đó tiếp tục xảy ra va chạm và trọng tài phải sử dụng thẻ vàng để cảnh cáo.

Kịch tính được đẩy lên ở phút 77 khi Võ Huy Toàn của SHB Đà Nẵng bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Nguyễn Văn Phúc quyết định hủy thẻ đỏ và chỉ giữ thẻ vàng cho cầu thủ đội chủ nhà ở phút 80.

Những phút cuối, Hà Nội FC tiếp tục gia tăng sức ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng. Ở chiều ngược lại, Saponjic có cơ hội lập cú đúp trong thời gian bù giờ nhưng cú dứt điểm góc hẹp ở phút 90+5 lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Chung cuộc, SHB Đà Nẵng giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Saponjic. Với Hà Nội FC, tấm thẻ đỏ sớm của Anh Tiệp cùng những cơ hội bị bỏ lỡ đã khiến đội bóng Thủ đô không thể có điểm trên sân Chi Lăng.

Pha tranh bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội. Ảnh: VPF

Ninh Bình FC sụp đổ ở phút 90+5

Ở trận đấu cùng ngày, Ninh Bình FC bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngay trên sân nhà. Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Jason Cummings giúp đội khách tạo nên bất ngờ lớn tại vòng 5 V.League 2026-2027.

Trước trận đấu, Ninh Bình FC đang có phong độ ấn tượng với 3 chiến thắng và 1 trận hòa sau 4 vòng đấu. Những danh hiệu tháng 9 được Ban tổ chức trao cho đội bóng trước giờ bóng lăn càng củng cố sự tự tin của thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm.

Tuy nhiên, sau khi các đối thủ cạnh tranh đã hoàn thành trận đấu vòng 5 và vượt lên trên bảng xếp hạng, Ninh Bình FC càng có lý do để hướng tới chiến thắng nhằm trở lại vị trí dẫn đầu.

Đội chủ nhà chủ động kiểm soát bóng, triển khai tấn công ngay từ đầu và liên tục gây sức ép về phía khung thành thủ môn Lê Giang. Trong khi đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kiên nhẫn hóa giải các đợt lên bóng của đối phương và chờ cơ hội phản công.

Dù nắm quyền chủ động, Ninh Bình FC gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đội khách. Trong khoảng 20 phút đầu trận, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chưa tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng cũng không để đội chủ nhà khai thác được những khoảng trống cần thiết. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Pha không chiến của cầu thủ CA TP.HCM (áo trắng). Ảnh: VPF

Sang hiệp hai, đội khách chủ động đẩy cao đội hình nhằm tạo sức ép ngược trở lại. Tuy nhiên, những nỗ lực của các học trò huấn luyện viên Diles Arthur chưa đủ để khiến thủ môn Đặng Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng.

Sau khoảng thời gian đầu hiệp hai, Ninh Bình FC dần lấy lại thế trận và tiếp tục tổ chức các đợt tấn công. Đội chủ nhà tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng trước sự chắc chắn của thủ môn Lê Giang cùng hàng phòng ngự Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Phút 84, ngoại binh Yamga đưa bóng vào lưới Ninh Bình FC, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Tình huống này khiến đội chủ nhà thoát thua trong gang tấc, đồng thời báo hiệu những phút cuối đầy căng thẳng.

Khi trận đấu tưởng như sẽ khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ tung đòn quyết định. Phút 90+5, Jason Cummings thoát xuống và dứt điểm thành công, ghi bàn thắng quý giá giúp đội khách dẫn 1-0.

Bàn thua ở những giây cuối khiến Ninh Bình FC không còn cơ hội sửa sai. Đội bóng cố đô Hoa Lư phải chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà sau trận đấu mà họ tạo ra không ít sức ép nhưng thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm.

Trong khi đó, chiến thắng 1-0 giúp Công an Thành phố Hồ Chí Minh có được 3 điểm quan trọng nhờ sự kiên trì, khả năng phòng ngự chắc chắn và khoảnh khắc tỏa sáng đúng lúc của Jason Cummings.

Hai trận đấu khép lại vòng 5 cho thấy sự khắc nghiệt của V.League: Hà Nội FC phải trả giá sau chiếc thẻ đỏ từ sớm, còn Ninh Bình FC đánh rơi điểm số ngay trước tiếng còi mãn cuộc. Với cả hai đội, khả năng tận dụng cơ hội sẽ là bài toán cần sớm tìm lời giải ở những vòng đấu tiếp theo.