V.I.P Việt 'phủ LED' khắp Hà Nội đón BIGBANG, bộ ba 'lên đồ' khởi hành đến Việt Nam
Chưa đến giờ BIGBANG chính thức "đổ bộ" SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) nhưng hình ảnh các thành viên đã ngập tràn trên những màn hình LED tại các địa điểm đắc địa ở Thủ đô. Cùng với đó, loạt dự án được V.I.P Việt chuẩn bị công phu cũng đang lần lượt thành hình, sẵn sàng chào đón hai đêm diễn BIGBANG vào ngày 24 - 25/10.
Chỉ còn một ngày nữa, BIGBANG sẽ chính thức gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội trong khuôn khổ BIGBANG 2026-2027 World Tour
Trong số đó, Chí Long Vietnam Fanpage là một trong những fanpage đầu tàu đứng ra kêu gọi sự chung tay của V.I.P Việt để triển khai project
Để hiện thực hóa các hạng mục đã lên kế hoạch, V.I.P Việt cũng chung tay đóng góp cho các dự án. Theo thông tin từ Chí Long Vietnam Fanpage, số tiền gây quỹ đã đạt khoảng 230 triệu đồng. Đây là nguồn lực để fanpage triển khai các hoạt động đã dự kiến, từ không gian check-in đến những món quà tinh thần dành cho cộng đồng người hâm mộ trong dịp đặc biệt này.
Các project đang dần hoàn thiện cũng là lúc Hà Nội nóng lên từng giờ trước màn "đổ bộ" của BIGBANG. Đó không chỉ là món quà dành tặng BIGBANG mà còn là cách V.I.P Việt lan tỏa tình yêu dành cho thần tượng, góp phần tạo nên dấu ấn đáng nhớ trong lần đầu nhóm mang tour diễn đến Hà Nội.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/vip-viet-phu-led-khap-ha-noi-don-bigbang-bo-ba-len-do-khoi-hanh-den-viet-nam-post1887964.tpo