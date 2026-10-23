V.I.P Việt 'phủ LED' khắp Hà Nội đón BIGBANG, bộ ba khởi hành đến Việt Nam

Chỉ còn một ngày nữa, BIGBANG sẽ chính thức gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội trong khuôn khổ BIGBANG 2026-2027 World Tour . V.I.P Việt đang tất bật hoàn thiện loạt dự án chào đón thần tượng, từ những màn hình LED tại các địa điểm đắc địa đến những không gian check-in được đầu tư công phu, biến những địa điểm quen thuộc của Thủ đô thành những điểm hẹn mang dấu ấn V.I.P - BIGBANG.

Hình ảnh BIGBANG phủ sóng sân bay Nội Bài, mở màn cho loạt project chào đón nhóm tại Việt Nam. - Nguồn ảnh: Chí Long Vietnam Fanpage

Nguồn ảnh: Chí Long Vietnam Fanpage

Khoảng 40 màn hình LED cùng các hoạt động roadshow, phát postcard được triển khai tại nhiều địa điểm công cộng đắc địa, đưa hình ảnh BIGBANG phủ sóng khắp Hà Nội trước thềm concert. - Nguồn ảnh: Chí Long Vietnam Fanpage.

Trong số đó, Chí Long Vietnam Fanpage là một trong những fanpage đầu tàu đứng ra kêu gọi sự chung tay của V.I.P Việt để triển khai project Tour . Không chỉ hướng đến việc quảng bá hình ảnh thần tượng, dự án còn tạo cơ hội để người hâm mộ cùng kết nối và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp đặc biệt này. Các hạng mục được chuẩn bị cho hai ngày concert gồm fan booth Our Cosmos Zone rộng 8x5 m, photobooth, hand banner và mascot kích thước người thật.

Fanbooth Our Cosmos Zone được hé lộ trước thềm concert BIGBANG tại Hà Nội.

Handbanner được chuẩn bị để phát tới đông đảo V.I.P, tiếp thêm không khí cho hai đêm concert BIGBANG tại Hà Nội.

Để hiện thực hóa các hạng mục đã lên kế hoạch, V.I.P Việt cũng chung tay đóng góp cho các dự án. Theo thông tin từ Chí Long Vietnam Fanpage, số tiền gây quỹ đã đạt khoảng 230 triệu đồng. Đây là nguồn lực để fanpage triển khai các hoạt động đã dự kiến, từ không gian check-in đến những món quà tinh thần dành cho cộng đồng người hâm mộ trong dịp đặc biệt này.

Chiều 23/10, "cỏ ba lá" G-Dragon, Taeyang, Daesung đã ra sân bay, khởi hành đến Hà Nội.

Các project đang dần hoàn thiện cũng là lúc Hà Nội nóng lên từng giờ trước màn "đổ bộ" của BIGBANG. Đó không chỉ là món quà dành tặng BIGBANG mà còn là cách V.I.P Việt lan tỏa tình yêu dành cho thần tượng, góp phần tạo nên dấu ấn đáng nhớ trong lần đầu nhóm mang tour diễn đến Hà Nội.