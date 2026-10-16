V (BTS) không dự Paris Fashion Week vẫn tạo ra giá trị truyền thông cực khủng

Theo MyDaily, mới đây, nền tảng phân tích tiếp thị người có sức ảnh hưởng toàn cầu Lefty đã công bố báo cáo về giá trị truyền thông kiếm được (Earned Media Value - EMV) tại Tuần lễ thời trang Paris mùa Xuân/Hè 2027 - Paris Fashion Week.

Đáng chú ý, V - thành viên nhóm nhạc BTS ghi nhận giá trị truyền thông lên đến 3,84 triệu USD cho CELINE - thương hiệu thời trang cao cấp mà nam ca sĩ đang đảm nhận vai trò đại sứ.

V - thành viên nhóm nhạc BTS ghi nhận giá trị truyền thông lên đến 3,84 triệu USD tại Tuần lễ thời trang Paris mùa Xuân/Hè 2027 - Paris Fashion Week.

EMV là chỉ số ước tính giá trị quảng cáo tương đương mà một thương hiệu nhận được thông qua mức độ xuất hiện và tương tác của các nội dung trên mạng xã hội. Vì vậy, con số này phản ánh hiệu quả truyền thông chứ không phải doanh thu trực tiếp.

Theo báo cáo của Lefty, tổng giá trị truyền thông CELINE đạt được trong khuôn khổ Paris Fashion Week lần này là khoảng 17 triệu USD, tương đương hơn 440 tỷ đồng.

Như vậy, riêng V đã đóng góp khoảng 23% tổng giá trị truyền thông của thương hiệu. Đây cũng là mức cao nhất trong số những người có sức ảnh hưởng liên quan đến CELINE tại sự kiện.

Điều khiến thành tích này trở nên đáng chú ý là V không trực tiếp tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập nữ Xuân/Hè 2027 của CELINE diễn ra tại Paris vào ngày 3/10.

Dù vắng mặt, nam thần tượng vẫn tạo ra lượng thảo luận và tương tác đáng kể trên các nền tảng mạng xã hội, qua đó góp phần gia tăng mức độ hiện diện của thương hiệu.

Thành tích này một lần nữa cho thấy vai trò của những ngôi sao K-pop trong chiến lược truyền thông của các nhà mốt quốc tế. Sức ảnh hưởng của nghệ sĩ không chỉ thể hiện qua việc xuất hiện tại sự kiện mà còn được phản ánh qua khả năng thu hút sự quan tâm của công chúng trên môi trường số.

Thành tích này một lần nữa cho thấy vai trò của những ngôi sao K-pop trong chiến lược truyền thông của các nhà mốt quốc tế.

Trước đó, vào tháng 6/2026, V từng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại buổi trình diễn bộ sưu tập nam Xuân/Hè 2027 của CELINE. Sự góp mặt của thành viên BTS khi ấy đã thu hút đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông quốc tế.

Tạp chí Vogue France thậm chí mô tả sự cuồng nhiệt của người hâm mộ trước sự xuất hiện của V như một hiện tượng.

Theo số liệu từ nền tảng phân tích Talkwalker được Vogue France dẫn lại, chỉ trong hai giờ đầu tiên kể từ khi sự kiện bắt đầu, sự xuất hiện của V đã góp phần tạo ra hơn 7,5 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội. Đồng thời, số lượt đề cập liên quan đến nam ca sĩ cũng vượt mốc 2,2 triệu, cho thấy mức độ quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Những con số này tiếp tục củng cố vị thế của V trong lĩnh vực thời trang, bên cạnh hoạt động âm nhạc cùng BTS.

Không chỉ sở hữu lượng người theo dõi đông đảo, nam ca sĩ còn có khả năng tạo ra hiệu ứng truyền thông đáng kể cho các thương hiệu mà mình hợp tác.

Về hoạt động nghệ thuật, V hiện cùng các thành viên BTS tiếp tục hành trình lưu diễn thế giới mang tên BTS World Tour 'ARIRANG' tại khu vực Nam Mỹ. Theo lịch trình được công bố, nhóm biểu diễn tại Santiago, Chile vào các ngày 14, 16 và 17/10, trước khi tiếp tục đến Buenos Aires, Argentina và São Paulo, Brazil.

Về hoạt động nghệ thuật, V hiện cùng các thành viên BTS tiếp tục hành trình lưu diễn thế giới.

Giữa lịch trình hoạt động âm nhạc bận rộn, việc V vẫn ghi nhận giá trị truyền thông hàng triệu USD cho CELINE cho thấy sức hút của nam thần tượng không chỉ giới hạn trên sân khấu mà còn lan rộng sang lĩnh vực thời trang quốc tế.