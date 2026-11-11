V (BTS) gây sốt với bộ ảnh khoe hình thể

Theo MyDaily, ngày 10/11, thương hiệu trang sức và đồng hồ cao cấp Cartier đã chính thức công bố sáu phiên bản bìa tạp chí Harper's Bazaar Korea số tháng 12, với sự góp mặt của V (BTS) trong vai trò đại sứ thương hiệu.

Ngay khi được giới thiệu, loạt hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi phong cách thời trang đa dạng cùng diện mạo nổi bật của nam thần tượng.

Loạt hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi phong cách thời trang đa dạng cùng diện mạo nổi bật của nam thần tượng.

Đáng chú ý, trong một số khung hình, V xuất hiện với tạo hình cởi trần, khoe phần thân trên săn chắc và vẻ ngoài đầy nam tính. Không cần những trang phục cầu kỳ, thành viên BTS vẫn tạo nên sức hút nhờ thần thái tự tin và ánh mắt sắc sảo.

Điểm nhấn của bộ ảnh còn nằm ở cách nam ca sĩ kết hợp nhiều món trang sức thuộc các bộ sưu tập biểu tượng của Cartier như LOVE, Panthère de Cartier và Clash de Cartier.

Những thiết kế được phối nhiều lớp, tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa mang hơi hướng hiện đại. Đặc biệt, cách sử dụng trang sức trên nền trang phục tối giản giúp tôn lên đường nét cơ thể và vẻ đẹp nam tính của V.

Bên cạnh tạo hình cởi trần, nam thần tượng còn xuất hiện trong những bộ trang phục áo không tay và vest lịch lãm. Mỗi phong cách mang đến một sắc thái khác nhau, từ mạnh mẽ, phóng khoáng đến trưởng thành, tinh tế.

Bên cạnh tạo hình cởi trần, nam thần tượng còn xuất hiện trong những bộ trang phục áo không tay và vest lịch lãm.

Ở những khung hình cận mặt, V tiếp tục gây ấn tượng với sống mũi cao, đường nét gương mặt sắc sảo cùng ánh mắt có chiều sâu. Vẻ ngoài được ví như tượng tạc của nam ca sĩ trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của bộ ảnh.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, V còn cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt trước ống kính. Dù lựa chọn phong cách tối giản hay diện những bộ trang phục được đầu tư chỉn chu, thành viên BTS vẫn giữ được nét cuốn hút riêng.

Trong những năm qua, V được biết đến là một trong những thần tượng Kpop có sức ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực thời trang. Nam ca sĩ thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế, đồng thời hợp tác với nhiều thương hiệu cao cấp.

Việc tiếp tục đồng hành cùng Cartier trong bộ ảnh lần này cho thấy sự gắn bó giữa nam thần tượng và thương hiệu, đồng thời mang đến thêm những hình ảnh mới mẻ của V ngoài sân khấu âm nhạc.

Trong những năm qua, V được biết đến là một trong những thần tượng Kpop có sức ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực thời trang.

Theo thông báo, toàn bộ bộ ảnh cùng những nội dung liên quan sẽ lần lượt được công bố trên số tháng 12 của Harper's Bazaar Korea, website chính thức, các nền tảng mạng xã hội của tạp chí và kênh KakaoTalk của Cartier. Với sáu phiên bản bìa cùng loạt tạo hình ấn tượng, V (BTS) tiếp tục cho thấy sức hút của một ngôi sao có khả năng kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, thời trang và hình ảnh cá nhân.