V (BTS) gây sốt tại Peru

Sức ảnh hưởng của V (BTS) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi nam thần tượng góp phần đưa một sản phẩm thủ công truyền thống của Peru trở thành món hàng được săn đón. Chỉ sau màn xuất hiện trên sân khấu trong trang phục địa phương, chiếc áo choàng do một nghệ nhân Peru chế tác đã nhận được hàng loạt yêu cầu đặt mua, tạo nên cơn sốt trong cộng đồng người hâm mộ.

Trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới ARIRANG của BTS tại Nam Mỹ, các thành viên đã mang đến một bất ngờ đặc biệt khi lựa chọn những bộ trang phục truyền thống của nước chủ nhà để xuất hiện trên sân khấu. Đáng chú ý, thiết kế mà V trực tiếp lựa chọn nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, không chỉ bởi diện mạo nổi bật mà còn vì câu chuyện phía sau sản phẩm.

Theo phóng sự được phát sóng trên đài truyền hình Latina Television của Peru, nghệ nhân địa phương đứng sau chiếc áo choàng cho biết sản phẩm này từng nằm trên kệ trưng bày gần một năm nhưng không tìm được người mua. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi sau khi V lựa chọn và mặc thiết kế này trong buổi biểu diễn của BTS.

Người nghệ nhân tiết lộ nam thần tượng đã trực tiếp lựa chọn màu sắc và họa tiết của chiếc áo choàng thông qua một buổi tư vấn trực tuyến bằng video. Đáng chú ý, đây là sản phẩm được chế tác thủ công với quy trình tỉ mỉ, khiến người thợ gần như không thể hoàn thành quá một chiếc mỗi ngày.

Chính sự khan hiếm của sản phẩm cùng sức ảnh hưởng từ V đã khiến nhu cầu mua hàng tăng đột biến. Sau buổi biểu diễn, cửa hàng liên tục nhận được những lời hỏi mua, đơn đặt hàng và yêu cầu chế tác riêng từ người hâm mộ. Một thiết kế vốn ít được chú ý bỗng trở thành món đồ được săn lùng, qua đó giúp sản phẩm thủ công truyền thống của Peru tiếp cận đông đảo công chúng quốc tế.

Đây không phải lần đầu tiên V tạo ra hiệu ứng thương mại đáng chú ý chỉ bằng những lựa chọn đời thường. Cũng tại Peru, chiếc áo phông đơn giản mà nam thần tượng mặc trong buổi tổng duyệt âm thanh đã nhanh chóng được người hâm mộ nhận diện thương hiệu. Chỉ vài giờ sau khi hình ảnh của anh xuất hiện, sản phẩm này được cho là đã bán hết trên các nền tảng bán lẻ trực tuyến.

Hiệu ứng tương tự từng xuất hiện ở những chặng dừng chân khác trong chuyến lưu diễn của BTS. Tại Chile, một bức ảnh V đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân, ghi lại khoảnh khắc anh cầm ly rượu vang tại một vườn nho địa phương, đã khiến chai rượu xuất hiện trong bức ảnh rơi vào tình trạng cháy hàng. Theo bài viết của Allkpop, sản phẩm nhanh chóng được tiêu thụ trên cả các kênh phân phối trong nước lẫn quốc tế chỉ trong khoảng hai giờ. Trước nhu cầu tăng cao, nhà nhập khẩu chính tại Hàn Quốc thậm chí phải thông báo thời gian chờ bổ sung hàng lên tới hai tháng.

Trước đó, tại Mexico, V cũng từng tạo nên hiệu ứng tương tự với món ăn đường phố Banderillas - một loại xúc xích bọc bột chiên truyền thống. Sau khi hình ảnh nam thần tượng thưởng thức món ăn này được lan truyền, hàng nghìn người hâm mộ đã tìm đến địa điểm bán để trải nghiệm. Sự việc được nhiều tờ báo lớn tại Mexico đưa tin. Đáng chú ý, cửa hàng sau đó còn đổi tên món ăn được V yêu thích thành "TAELICIOUS" nhằm tri ân nam thần tượng.

Những câu chuyện liên tiếp tại Peru, Chile và Mexico cho thấy sức ảnh hưởng của V không chỉ giới hạn trong lĩnh vực âm nhạc hay thời trang. Một chiếc áo phông bình thường, món ăn đường phố hay sản phẩm thủ công địa phương đều có thể nhận được sự chú ý rộng rãi sau khi xuất hiện cùng nam thần tượng.

Điều đáng chú ý là hiệu ứng này đôi khi còn vượt ra ngoài giá trị thương mại đơn thuần. Trường hợp chiếc áo choàng tại Peru cho thấy sự lựa chọn của một ngôi sao quốc tế có thể đưa sản phẩm thủ công vốn ít được biết đến đến gần hơn với công chúng toàn cầu. Qua đó, những nét văn hóa bản địa cũng có thêm cơ hội được giới thiệu và lan tỏa.

Với sức hút ngày càng được khẳng định qua từng điểm dừng chân, V tiếp tục cho thấy vị thế của một trong những thần tượng có khả năng tạo xu hướng mạnh mẽ. Đôi khi, anh không cần một chiến dịch quảng bá cầu kỳ mà chỉ bằng một lựa chọn mang dấu ấn cá nhân cũng đủ khiến một sản phẩm địa phương trở thành tâm điểm chú ý.