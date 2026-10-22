V (BTS) bất ngờ lên tiếng giải thích về chiếc quần ố vàng, sự thật khiến fan bật cười

Theo MyDaily, ngày 21/10, V - thành viên nhóm nhạc BTS đã chia sẻ lên trang mạng xã hội cá nhân những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc thư giãn tại một khu sản xuất rượu vang. Tuy nhiên, điều khiến bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lại là dòng chú thích đầy hài hước của nam ca sĩ.

"Không phải bị dính đất đâu. Tôi biết mọi người hoàn toàn có thể hiểu lầm. Nó vốn dĩ đã như thế này rồi. Tôi đã bảo là không phải mà...", V viết.

V - thành viên nhóm nhạc BTS đã chia sẻ lên trang mạng xã hội cá nhân những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc thư giãn.

Trong loạt ảnh được công bố, nam thần tượng xuất hiện giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mát, với những hàng nho trải dài và dãy núi hùng vĩ phía xa. V lựa chọn phong cách thời trang đơn giản nhưng vẫn nổi bật khi diện áo thun dài tay màu đỏ rượu vang, kết hợp cùng quần màu kem có hiệu ứng wash theo phong cách vintage.

Ở một bức ảnh, thành viên BTS cầm chai rượu vang trên một tay và ly rượu trên tay còn lại, đồng thời chu môi, nháy mắt đầy tinh nghịch trước ống kính. Trong một khoảnh khắc khác, V chắp tay sau lưng, thong thả đi dọc con đường giữa những hàng nho, tạo nên hình ảnh gần gũi và thư thái.

Đáng chú ý, chiếc quần màu kem của nam ca sĩ có những mảng màu vàng nâu được xử lý theo phong cách cũ kỹ, khiến người nhìn dễ liên tưởng đến vết đất bám trên trang phục.

Dường như đoán trước khả năng bị hiểu lầm, V đã chủ động giải thích rằng đây chỉ là thiết kế nguyên bản của chiếc quần, hoàn toàn không phải vết bẩn trong lúc tham quan vườn nho.

V đã chủ động giải thích rằng đây chỉ là thiết kế nguyên bản của chiếc quần.

Cách nam thần tượng liên tục khẳng định "không phải dính đất" khiến nhiều người hâm mộ bật cười vì sự đáng yêu và hài hước. Bên dưới bài đăng, khán giả quốc tế để lại nhiều bình luận thích thú.

Một số người viết: "Cách anh ấy vội vàng giải thích thật sự quá đáng yêu", "Suýt nữa tôi cũng tưởng chiếc quần bị dính đất, hóa ra là hiệu ứng wash", "Khoảnh khắc uống rượu vang trông như một cảnh phim", "Chiếc áo màu đỏ rượu vang thật sự rất hợp với V".

Bên cạnh câu chuyện thú vị về trang phục, những hình ảnh mới cũng cho thấy phong cách thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân của V. Nam thần tượng vốn được biết đến với gu thẩm mỹ riêng, thường xuyên lựa chọn những thiết kế có hơi hướng cổ điển và cách phối đồ phóng khoáng.

V vốn được biết đến với gu thẩm mỹ riêng.

Trong khi đó, BTS vẫn đang duy trì sức hút trên thị trường âm nhạc quốc tế. Theo MyDaily, album phòng thu thứ năm của nhóm mang tên ARIRANG tiếp tục ghi nhận thành tích đáng chú ý sau sáu tháng phát hành. Cụ thể, trên bảng xếp hạng Billboard 200 đề ngày 24/10, ARIRANG giữ vị trí thứ 41, đánh dấu tuần thứ 30 liên tiếp xuất hiện trên bảng xếp hạng album danh giá của Mỹ.

Không chỉ vậy, ca khúc chủ đề SWIM cũng duy trì vị trí trong top 10 bảng xếp hạng Billboard Global Excl. US suốt 29 tuần liên tiếp. Giữa những thành tích âm nhạc ấn tượng, khoảnh khắc đời thường cùng lời giải thích hài hước về chiếc quần của V tiếp tục mang đến một hình ảnh gần gũi, tinh nghịch của nam thần tượng trong mắt người hâm mộ.