Uzbekistan xây dựng luật mới về quản lý chất thải

Uzbekistan phát sinh khoảng 15 triệu tấn rác thải sinh hoạt mỗi năm. Ảnh: Kunz.u

Theo uzdaily.uz, việc xây dựng luật mới xuất phát từ những bất cập trong hệ thống pháp luật hiện hành, vốn chưa quy định rõ các nguyên tắc quản lý ngành, lĩnh vực hoạt động chủ yếu, quan hệ sở hữu, cũng như cơ chế tài chính và hỗ trợ.

Dự thảo luật làm rõ thẩm quyền của các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương trong quản lý chất thải. Đồng thời, văn bản này cũng quy định quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân và hình thức tham gia của các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận. Nó đề xuất phân loại chất thải và áp dụng các ưu đãi kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển ngành. Đáng chú ý, dự thảo chú trọng xây dựng hệ thống thu gom, xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại từ các cơ sở công nghiệp, cũng như chất thải y tế và sinh học.

Bên cạnh đó, dự thảo thiết lập khung pháp lý cho việc tái sử dụng chất thải xây dựng và hoạt động của các đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh, làm sạch. Các yêu cầu pháp lý đối với trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt và bãi chôn lấp chất thải cũng được đề xuất.

Một điểm mới khác là cơ chế bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về quản lý chất thải gây ra.

Thông qua các quy định này, dự thảo hướng tới hoàn thiện khung pháp lý, tạo cơ sở cho việc quản lý đồng bộ và có hệ thống các hoạt động trong lĩnh vực chất thải.