Uzbekistan gia nhập Hiệp định Artemis, tăng cường hợp tác không gian với Mỹ

Theo tuyên bố được ông Saidov đăng trên mạng xã hội Telegram, cuộc họp đầu tiên của cơ chế đối thoại mới đã diễn ra tại thành phố Samarkand, với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ông Saidov đánh giá việc thiết lập cơ chế này là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định.

Hai bên tập trung thảo luận việc triển khai các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước, mở rộng thương mại, đầu tư và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản quan trọng và công nghệ tiên tiến.

Sau cuộc hội đàm, hai ngoại trưởng đã ký Hiệp định Artemis, văn kiện thiết lập các nguyên tắc hợp tác quốc tế trong thăm dò và sử dụng Mặt Trăng, sao Hỏa, sao chổi và tiểu hành tinh vì mục đích hòa bình. Theo ông Saidov, Uzbekistan trở thành quốc gia thứ 77 ký hiệp định này.

Ngoại trưởng Uzbekistan cho biết việc tham gia Hiệp định Artemis tạo cơ hội để nước này mở rộng hợp tác với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và các cơ quan vũ trụ của những quốc gia tham gia khác, đào tạo chuyên gia trong nước, đồng thời tạo thuận lợi cho chuyển giao công nghệ vũ trụ.

Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh Uzbekistan tham gia hiệp định, đồng thời cho biết hai bên đã thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ đối tác chiến lược trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra tại bang Florida của Mỹ vào tháng 12 tới. Uzbekistan được mời tham dự hội nghị.

Trong cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Rubio cũng ghi nhận sự quan tâm của Uzbekistan đối với công nghệ hạt nhân dân sự của Mỹ và thảo luận các cơ hội kinh doanh dành cho doanh nghiệp Mỹ trong ngành công nghiệp vũ trụ của quốc gia Trung Á này. Cùng ngày, Uzbekistan tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng theo cơ chế C5+1, với sự tham gia của Mỹ và 5 quốc gia Trung Á gồm Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan.

Theo Ngoại trưởng Saidov, hội nghị tập trung vào mở rộng hợp tác thương mại và kinh tế, thu hút đầu tư dài hạn, phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng và kỹ thuật số. Các bên cũng chú trọng hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng nhằm nâng cao năng lực công nghiệp, tạo việc làm và mở rộng cơ hội phát triển công nghệ trong khu vực.