Uyên Linh lên tiếng việc bị chê bai khi hát ca khúc kinh điển của Whitney Houston

Màn trình diễn I Have Nothing của Uyên Linh mới đây trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Trước những ý kiến trái chiều về cách xử lý ca khúc gắn liền với tên tuổi diva Whitney Houston, nữ ca sĩ đã lên tiếng, đồng thời làm rõ một số thông tin liên quan đến tiết mục.

Tại chương trình Musique de Salon 22, Uyên Linh lựa chọn thể hiện lại I Have Nothing, bản hit nổi tiếng vốn được xem là thử thách lớn đối với những giọng ca muốn chinh phục. Tuy nhiên, màn trình diễn của nữ ca sĩ không nhận được sự đồng tình từ một bộ phận khán giả.

Nhiều ý kiến cho rằng Uyên Linh chưa khai thác được những điểm nhấn quan trọng của ca khúc, đặc biệt là các nốt cao vốn tạo nên sức hút cho bản gốc. Việc lựa chọn cách xử lý khác biệt cũng khiến tiết mục vấp phải những nhận xét trái chiều. Một số người cho rằng nữ ca sĩ đang thử sức với tác phẩm có yêu cầu kỹ thuật và nội lực vượt quá lợi thế giọng hát của mình.

Uyên Linh gây tranh cãi khi hát I Have Nothing tại một chương trình âm nhạc.

Trước làn sóng tranh luận, Uyên Linh đã có những chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân nhận được nhiều phân tích và bình luận sau tiết mục, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối nếu cách thể hiện của mình chưa mang lại trải nghiệm nghe nhạc như mong đợi.

Uyên Linh cho biết, với những khán giả chỉ tiếp cận màn trình diễn qua các đoạn video trên TikTok, Reels hoặc bản ghi bằng điện thoại, cảm giác không phù hợp với cách hát của cô là điều có thể xảy ra. Nữ ca sĩ nhấn mạnh người biểu diễn vẫn phải hướng đến cảm xúc của người nghe, đồng thời khẳng định luôn sẵn lòng tiếp nhận những góp ý dành cho mình.

Bên cạnh đó, Uyên Linh bày tỏ mong muốn những khán giả trực tiếp có mặt tại khán phòng hôm ấy có thể cảm nhận được nỗ lực của toàn bộ nghệ sĩ tham gia chương trình. Theo cô, trải nghiệm thưởng thức âm nhạc trực tiếp còn bao gồm những cảm xúc và sự cố gắng của người biểu diễn ngay trên sân khấu, bên cạnh những gì được ghi lại qua màn hình điện thoại.

Uyên Linh lên tiếng giữa những tranh cãi liên quan đến tiết mục của mình.

Đáng chú ý, Uyên Linh cũng chủ động làm rõ thông tin liên quan đến việc lựa chọn ca khúc. Nữ ca sĩ khẳng định nhạc sĩ Đức Trí, người đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, không phải người quyết định bài hát cho các ca sĩ. Với tiết mục tại đêm nhạc chủ đề Điện ảnh, chính Uyên Linh là người lựa chọn I Have Nothing để thể hiện.

Một vấn đề khác được nữ ca sĩ đề cập là thông tin cho rằng cô đã hạ tông bài hát nhằm phù hợp với giọng hát. Uyên Linh khẳng định phần trình diễn tại Musique de Salon 22 được thực hiện trực tiếp và giữ nguyên tông gốc của ca khúc, không hạ tông như một số nhận định đang lan truyền.

Thông qua những chia sẻ này, Uyên Linh vừa thể hiện thái độ tiếp nhận ý kiến khán giả, vừa làm rõ quan điểm của mình trước những thông tin chưa chính xác. Nữ ca sĩ khép lại bài đăng bằng lời nhắn gửi mọi người hãy thưởng thức âm nhạc vui vẻ, đưa ra những nhận xét công bằng và giữ tinh thần tích cực khi tranh luận.

Nữ ca sĩ cũng làm rõ câu chuyện liên quan đến nhạc sĩ Đức Trí.

Dù những ý kiến khen chê vẫn còn xuất hiện, câu chuyện quanh màn cover I Have Nothing một lần nữa cho thấy sức ép mà nghệ sĩ phải đối mặt khi lựa chọn thể hiện những ca khúc kinh điển. Với các tác phẩm đã gắn liền với tên tuổi của những giọng ca huyền thoại như Whitney Houston, mỗi cách thể hiện mới đều có thể trở thành chủ đề bàn luận, đặc biệt khi khán giả đã quen thuộc với bản gốc.