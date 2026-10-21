Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tiếp Bộ trưởng Tài chính Bang Gujarat, Ấn Độ

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã tiếp ông Kanubhai Desai Bộ trưởng Tài chính, Phát triển Đô thị và Nhà ở đô thị Bang Gujarat, Ấn Độ. (Ảnh: Thành Long)

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng Ấn Độ nói chung và Bang Gujarat nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, công nghiệp và hội nhập quốc tế. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Ấn Độ, nhấn mạnh ý nghĩa của việc nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường, thể hiện sự tin cậy chính trị cao, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Hai bên đã trao đổi về hợp tác giữa Bang Gujarat và các địa phương của Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao vai trò của Bang Gujarat trong hệ sinh thái bán dẫn của Ấn Độ; nhấn mạnh bán dẫn là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển của Việt Nam và mong muốn Bang Gujarat thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Tài chính, Phát triển Đô thị và Nhà ở đô thị Bang Gujarat Ấn Độ Kanubhai Desai đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam, bày tỏ mong muốn thúc đẩy kết nối trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Bộ trưởng cho biết Bang Gujarat dự kiến tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu Gujarat vào đầu năm 2027 và mong muốn Việt Nam tham dự, góp phần tăng cường trao đổi, kết nối đối tác và thúc đẩy hợp tác đầu tư.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ Việt Nam sẽ đăng cai APEC 2027, tổ chức Diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 4 (AFF), mong muốn Thủ tướng Ấn Độ Nerendra Modi thu xếp thăm Việt Nam và tham dự các sự kiện trên.

Các đại biểu chung ảnh chung. (Ảnh: Thành Long)