Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Chiều 9-11, đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng 10 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ.

Đồng chí Trần Phong phát biểu kết luận buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, trong 10 tháng năm 2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động cụ thể hóa các văn bản mới của Trung ương; tham mưu củng cố, kiện toàn tổ chức đảng sau sắp xếp, bảo đảm hoạt động ổn định, không để xảy ra khoảng trống, chồng chéo hoặc gián đoạn. Trong đó, tập trung tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng ở khu dân cư, đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp nhận, chuyển giao tổ chức đảng trong các doanh nghiệp trực thuộc bộ, ngành Trung ương và tỉnh về trực thuộc cấp ủy cấp xã; thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh (nay là Đảng bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh) trực thuộc Tỉnh ủy. Ban cũng tham mưu xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 5.490 đảng viên.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã tham mưu hoàn thành công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 và 2030 - 2035, 2031 - 2036. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 2.435 đảng viên mới, đạt 109% kế hoạch năm.

Đối với công tác chuyển đổi số, việc làm sạch dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên được triển khai bảo đảm lộ trình, kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh đã hoàn thành 100% việc chỉnh lý hồ sơ đảng viên; tỷ lệ ký số, xác thực chữ ký số đạt trên 80%; cập nhật hồ sơ lên phần mềm 4.0 đạt 66,57%.

Đồng chí Lương Đức Hải báo cáo tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Phong đánh giá cao những kết quả Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần tiếp tục triển khai hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, bảo đảm nội dung sinh hoạt đa dạng, thiết thực, sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra chất lượng sinh hoạt tại các đảng bộ, chi bộ; đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của cấp ủy và trách nhiệm của người đứng đầu.

Cùng với xây dựng tổ chức đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các địa phương rà soát, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về công tác cán bộ, đồng chí Trần Phong nhấn mạnh đây là nhiệm vụ phải được thực hiện xuyên suốt, nhất quán, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm với công việc. Đồng chí đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, chủ động tham mưu lựa chọn, quy hoạch, bố trí cán bộ bảo đảm đúng người, đúng việc, công bằng; quan tâm phát hiện, trọng dụng những cán bộ có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Đồng chí Trần Phong cũng yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung triển khai công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm thực hiện quyết liệt, đúng lộ trình và kế hoạch đề ra.

Tin, ảnh: XUÂN THÀNH - CÔNG ĐỊNH