Ủy viên Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tiếp công dân tháng 10-2026

Nội dung đơn như sau: Ông Nguyễn Văn Ước ở địa chỉ ngõ 640/41 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ quá trình tiếp nhận và bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với gia đình ông.

Công dân cho rằng Giấy chứng nhận đã được giao cho người không được ủy quyền hoặc giao trực tiếp cho ngân hàng, tạo điều kiện để thế chấp bảo đảm khoản vay của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Gia Anh, dẫn đến nhà, đất của gia đình bị kê biên để thi hành án.

Quang cảnh buổi tiếp công dân sáng 27-10. Ảnh: Vân Hà

Công dân đề nghị làm rõ quy trình tiếp nhận, đăng ký biến động và giao Giấy chứng nhận; xác định người nhận Giấy chứng nhận, thời điểm và căn cứ bàn giao; giao trả Giấy chứng nhận; xem xét trách nhiệm, bồi thường thiệt hại theo quy định.

Hồ sơ thể hiện: Ngày 9-11-2010, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận Long Biên (trước đây) tiếp nhận hồ sơ đăng ký biến động do nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn Ước, bà Nguyễn Thị Lụa đối với thửa đất số 98-1, tờ bản đồ số 04, diện tích 112,0m² tại phường Bồ Đề.

Ngày 19-11-2010 công dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính và Văn phòng đăng ký đất và nhà quận Long Biên xác nhận nội dung biến động tại trang 4 Giấy chứng nhận.

Công dân trình bày diễn biến vụ việc. Ảnh: Vân Hà

Ngày 7-12-2010, ông Ước, bà Lụa ký Hợp đồng thế chấp số 6123/2010/ HĐTC-TCB với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. Giấy chứng nhận hiện do Ngân hàng quản lý; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất liên quan đến Bản án số 44/2021/KDTM-ST ngày 28-12-2021, Bản án số 227/2022/KDTM-PT tháng 12-2022 và quá trình tổ chức thi hành án.

Ngày 29-11-2024, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội ban hành Thông báo số 15463/TB-VPĐKĐĐ-KHTC không thụ lý vụ việc và xác định thẩm quyền thuộc UBND quận Long Biên.

Ngày 22-7-2026, đại biểu HĐND thành phố Nguyễn Thị Diễm Hằng chuyển đơn đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Phiếu chuyển đơn số 05/PCĐ-ĐBHĐND; ngày 10-8-2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Phiếu chuyển đơn số 11336/PCĐ-SNNMT đến Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội xem xét, giải quyết.

Ngày 18-8-2026, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có Phiếu chuyển đơn số 15394/VPĐKĐĐ-KHTC đến UBND phường Bồ Đề;

Ngày 4-9-2026, UBND phường Bồ Đề có Văn bản số 2469/UBND-VP về việc chuyển trả lại đơn của công dân đến Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội. Đến nay, vụ việc chưa có kết quả giải quyết cuối cùng gửi đại biểu HĐND thành phố và công dân.

Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường HĐND thành phố Nguyễn Thị Diễm Hằng phát biểu tại buổi tiếp công dân. Ảnh: Vân Hà

Tại buổi làm việc, sau khi nghe công dân trình bày diễn biến vụ việc và các đơn vị liên quan trả lời, làm rõ quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường HĐND thành phố Nguyễn Thị Diễm Hằng đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND phường Bồ Đề, phường Việt Hưng và cơ quan liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ, làm rõ quá trình tiếp nhận, giải quyết và bàn giao Giấy chứng nhận, việc đăng ký thế chấp, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; xác định đúng thẩm quyền giải quyết tố cáo hiện nay, xử lý và trả lời công dân theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Diễm Hằng nhấn mạnh, việc giải quyết phải phân định rõ nội dung hành chính với nội dung thuộc bản án, quyết định thi hành án; không can thiệp, làm thay đổi bản án đã có hiệu lực pháp luật. Trường hợp công dân không đồng ý với hoạt động thi hành án, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo hoặc yêu cầu theo pháp luật về thi hành án dân sự.