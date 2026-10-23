Ủy viên thanh tra nhân quyền Nga và Ukraine gặp nhau tại Belarus

Ủy viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova và Ủy viên Nhân quyền Ukraine Dmitry Lubinets. Ảnh: TASS

Theo phóng viên hãng tin TASS, cuộc gặp diễn ra tại một trạm kiểm soát biên giới phía Belarus.

Trước đó, ngày 18/10, ông Dmytro Lubinets cho biết Ukraine và Nga đang tiến gần đến việc thống nhất các chi tiết cuối cùng của kế hoạch sơ tán dân thường khỏi thị trấn tiền tuyến Oleshky và các khu dân cư lân cận, thuộc phần lãnh thổ tỉnh Kherson do Nga kiểm soát.

Oleshky nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ những ngày đầu xung đột. Người dân tại đây đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, nước uống và điện sinh hoạt. Trong khi đó, các tuyến đường bị gài mìn, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái diễn ra liên tục, cùng với việc binh sĩ Nga thẩm vấn người dân tại các trạm kiểm soát, khiến việc sơ tán an toàn gần như không thể thực hiện.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Ukraine Espreso, ông Lubinets cho biết hai bên đang thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ, tạo điều kiện để người dân được sơ tán trực tiếp đến vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, thay vì phải đi qua các khu vực do Nga kiểm soát, sau đó qua Nga và Belarus.

“Chúng tôi đang đạt được tiến triển tối đa có thể. Hiện hai bên đang tiến tới thống nhất các chi tiết cuối cùng để bảo đảm có một lệnh ngừng bắn và sơ tán tất cả mọi người... trực tiếp đến vùng lãnh thổ do chính phủ Ukraine kiểm soát”, ông Lubinets nói.

Ông không nêu cụ thể phương án sơ tán trực tiếp sẽ được triển khai như thế nào. Một khả năng được đề cập là đưa dân thường vượt sông Dnipro sang bờ tây.

Theo ông Lubinets, Kiev vẫn tiến hành đàm phán hằng ngày nhằm tháo gỡ trở ngại đối với hoạt động sơ tán nhân đạo. Phía Moskva cũng đã bắt đầu xem xét một đề xuất mà Kiev đưa ra từ lâu.

“Chúng tôi vẫn còn một số vấn đề khó khăn cần giải quyết, nhưng tôi hy vọng rằng trong tương lai gần, tất cả chúng ta sẽ thấy được những kết quả cụ thể từ các cuộc đàm phán này”, ông Lubinets nói.

Đến nay, chưa có thỏa thuận cuối cùng nào được công bố rộng rãi và chưa rõ thời điểm hoạt động sơ tán có thể bắt đầu.

Ngày 16/9, ông Lubinets cho biết vẫn có thể còn hơn 6.000 người sinh sống tại Oleshky và các khu vực lân cận, trong đó có khoảng 200 trẻ em. Văn phòng của ông xác nhận 358 người đang cần được hỗ trợ khẩn cấp để rời khỏi khu vực an toàn.

Ngày 6/10, bà Tetiana Hasanenko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Oleshky hiện làm việc từ xa, nói với tờ Kyiv Independent rằng trong tháng 9, chỉ có 12 người từ Oleshky đến được vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Vào mùa xuân, các tình nguyện viên hỗ trợ sơ tán vẫn có thể giúp người dân rời Oleshky đến những khu dân cư khác thuộc tỉnh Kherson dhoặc đến vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát thông qua hành trình kéo dài nhiều ngày, đi qua Nga và Belarus. Tuy nhiên, theo các tình nguyện viên, nguy cơ từ những cuộc tấn công của Nga cùng tình trạng rải mìn hiện nay đã khiến hoạt động sơ tán gần như không thể triển khai.