Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường làm việc với Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa

Chiều 11-11, đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Hồ Xuân Trường chủ trì buổi làm việc với Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa.

Trong 10 tháng năm 2026, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện kịp thời, đúng định hướng, tập trung vào các sự kiện chính trị quan trọng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và những vấn đề được dư luận quan tâm.

Hoạt động báo chí trên các loại hình tiếp tục được duy trì ổn định. Trong đó, báo điện tử đăng tải 19.500 tin, bài, đạt hơn 17,3 triệu lượt truy cập; báo in xuất bản 250 kỳ với hơn 1,18 triệu tờ. 2 kênh truyền hình và 2 kênh phát thanh duy trì thời lượng phát sóng 18 giờ mỗi ngày. Đơn vị cũng thực hiện 15 chương trình truyền hình trực tiếp, tiếp sóng 85 chương trình và gửi 110 tin, 94 bài phát sóng trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Báo cũng đã đạt hơn 20 giải báo chí các thể loại cấp tỉnh và Trung ương. Công tác chuyển đổi số, quản trị hệ thống, an toàn phát sóng, dịch vụ - quảng cáo, đặt hàng và xây dựng nguồn thu được quan tâm. Đồng thời, duy trì hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội...

Đồng chí Võ Hoàn Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Lê Hoàng Triều - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa báo cáo một số nội dung tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế tài chính; đầu tư nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai dự án chuyển đổi số và phim trường đa năng; đồng thời hỗ trợ mở rộng vùng phủ sóng phát thanh, giải quyết các thủ tục đất đai và bảo đảm an ninh tại các trạm phát sóng.

Đồng chí Hồ Xuân Trường phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Xuân Trường đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy, Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa trong khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động thông suốt trên các loại hình báo chí. Đơn vị đã kịp thời phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng cơ quan đoàn kết, thống nhất; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lại và tuyển dụng nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Bà Bùi Thị Khánh Vân - Phó Giám đốc Sở Tài chính trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Minh Thư - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, trong định hướng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, vị thế của cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của địa phương để chủ động xây dựng các tuyến thông tin có trọng tâm, trọng điểm; tuyên truyền kịp thời các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; phản ánh rõ kết quả, những chuyển biến trong thực tiễn, nhất là việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong Nhân dân.

Cùng với đó, cần quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên và kỹ thuật viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy bén, có trình độ chuyên môn và khả năng thích ứng tốt với môi trường báo chí hiện đại.

Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức sản xuất, hướng đến xây dựng tòa soạn hội tụ hiện đại; tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong các khâu phù hợp, vừa nâng cao hiệu quả quản trị, vừa bảo đảm thông tin nhanh chóng, kịp thời. Quá trình triển khai phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng nội dung, bảo đảm an toàn thông tin và an toàn phát sóng. Đồng thời, chủ động rà soát, xây dựng phương án tài chính phù hợp với hoạt động báo chí; nâng cao hiệu quả khai thác các nguồn thu hợp pháp từ dịch vụ, quảng cáo, hợp tác truyền thông, gắn với quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả kinh phí và tài sản công.

Đồng chí Hồ Xuân Trường và các đại biểu tham quan phim trường của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa.

Đối với các kiến nghị của đơn vị, đồng chí Hồ Xuân Trường giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.