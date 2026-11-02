Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc)

Tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã báo cáo khái quát tình hình quan hệ hai nước, kết quả triển khai các nhiệm vụ đối ngoại của Đại sứ quán thời gian qua, nhất là việc cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Trao đổi với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị thông tin về tình hình đất nước, những định hướng lớn của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Đồng chí nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và mô hình phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển, khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực.

Quang cảnh cuộc gặp và làm việc. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc)

Đề cập về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn có vai trò quan trọng và thiết thực đối với mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Đồng chí đề nghị Đại sứ quán tiếp tục góp phần củng cố nền tảng chính trị, tăng cường tin cậy chiến lược giữa hai Đảng, hai nước; chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao, thúc đẩy giao lưu các cấp, tăng cường hợp tác kênh Đảng, trong đó có trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, hoạch định chính sách giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương với các cơ quan liên quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc)

Đặc biệt, Trưởng Ban Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là các lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như kết nối hạ tầng chiến lược, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học - công nghệ hiện đại.

Cần chuyển từ tư duy xúc tiến đơn thuần sang chủ động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy dự án cụ thể; quán triệt tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chú trọng chất lượng đầu tư, chuyển giao công nghệ, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị khu vực.

Đoàn công tác dâng hoa bên tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc)

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng đề nghị Đại sứ quán nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược; theo dõi sát chính sách kinh tế, thương mại và kinh nghiệm phát triển của Trung Quốc để kịp thời đề xuất những kiến nghị có giá trị thực tiễn, phục vụ hoạch định chính sách phát triển đất nước; đồng thời, chú trọng công tác xây dựng Đảng, đoàn kết nội bộ, chăm lo công tác cộng đồng và bảo hộ công dân.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc)

Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Đại sứ Phạm Thanh Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm, những ý kiến định hướng của đồng chí Nguyễn Thanh Nghị; khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu và triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất, bền vững, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc)