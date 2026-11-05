Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Cần Thơ

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ trao Huy hiệu Đảng. (Ảnh: VĂN ÚT)

Dự lễ có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

Đồng chí Lương Văn Thượng (sinh năm 1930), vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 1/1948 và hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ khu vực 9, phường Bình Thủy, Đảng bộ thành phố Cần Thơ.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Trong tám thập kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Lương Văn Thượng trưởng thành từ một cán bộ công tác tại các chiến trường miền Tây Nam Bộ, đến tham gia nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, cho đến khi giữ cương vị Chủ nhiệm Chính trị Mặt trận 979, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 (từ tháng 6/1985-12/1991).

Đồng chí Trần Đức Thắng bày tỏ, dù ở bất kỳ vị trí nào, đồng chí Lương Văn Thượng cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, nêu cao danh dự và giữ trọn lời thề của người cộng sản. Cuộc đời cách mạng của đồng chí Thượng là bản anh hùng kiên cường, tận tụy và sáng ngời tinh thần quốc tế vô sản cao cả.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là sự ghi nhận mốc thời gian mà còn là sự tôn vinh trọn vẹn cả một đời cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế vẻ vang của đồng chí Lương Văn Thượng.

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng hôm nay không chỉ là sự ghi nhận mốc thời gian mà là sự tôn vinh trọn vẹn cả một đời cống hiến, hy sinh quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Ông Lương Văn Thượng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tấm gương sáng của đồng chí Lương Văn Thượng là niềm tự hào lớn lao của Đảng bộ Quân khu 9, của Đảng bộ Thành phố Cần Thơ và là chỗ dựa tinh thần vô giá cho các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Nhân dịp này, đồng chí Lương Văn Thượng bày tỏ sự phấn khởi và xúc động khi đứng trong hàng ngũ của Đảng 80 năm qua. Ông cho biết, được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận và đánh giá của Đảng đối với phẩm chất của đảng viên và cũng để nhắc nhở, yêu cầu đảng viên tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện.

Mặc dù đã 97 tuổi, ông Lượng chia sẻ bản thân luôn tâm niệm, tự nhắc nhở trong thời gian còn lại tiếp tục phấn đấu, gìn giữ danh hiệu cao quý này, vừa nêu gương tốt cho thế hệ mai sau.