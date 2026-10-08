Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Philippines

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Leo H. Herrera-Lim. (Ảnh: Thành Long)

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chào mừng Thứ trưởng Leo H. Herrera-Lim đến thăm Việt Nam và nhắc lại những kết quả quan trọng mà hai nước đạt được sau chuyến thăm thành công cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Philippines từ ngày 31/5 - 1/6.

Việc hai bên nâng cấp quan hệ lên cấp Đối tác chiến lược tăng cường là một bước phát triển quan trọng, thể hiện mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao cũng như sự giao thoa về lợi ích giữa hai nước; đồng thời đặt ra yêu cầu đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước cần phát huy vai trò đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, triển khai hiệu quả các thỏa thuận và cam kết theo như Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giữa Cộng hòa Philippines và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ trưởng đánh giá cao Philippines đã và đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 có trách nhiệm, với nhiều kết quả tích cực, củng cố đoàn kết ASEAN, phát huy vai trò trung tâm ASEAN; bày tỏ tin tưởng Philippines sẽ tiếp tục tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các cấp cao liên quan sắp tới, tạo dấu ấn quan trọng trong năm đầu tiên triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Thành Long)

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và tiếp tục đóng góp, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin để chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Philippines cảm ơn Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã dành thời gian tiếp và chia sẻ về quan hệ song phương; hoan nghênh những đóng góp tích cực của Việt Nam trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Philippines; nhấn mạnh Philippines coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường với Việt Nam, mong muốn cùng Việt Nam cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới, đưa hợp tác song phương phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong thời gian tới để chuẩn bị cho các hoạt động đối ngoại cấp cao; duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác; nỗ lực nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Leo H. Herrera - Lim cũng đã có cuộc làm việc với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và triển khai hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm được thể hiện trong Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giữa Cộng hòa Philippines và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines.