Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Tham dự tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và các ý kiến trao đổi, giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Bộ trưởng Lê Hoài Trung ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của tỉnh trong triển khai các nội dung kiểm tra, giám sát; chuẩn bị cơ bản đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá, trong bối cảnh vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai nhiều chủ trương, quy định mới của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã chủ động cụ thể hóa các quy định, từng bước điều chỉnh phương thức quản lý, bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp với yêu cầu của mô hình mới.

Việc triển khai được thực hiện tương đối toàn diện, từ phân cấp quản lý, xây dựng tiêu chuẩn chức danh, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, thực hiện chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số. Việc sắp xếp, bố trí đội ngũ sau khi tổ chức lại bộ máy được thực hiện khẩn trương, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đáng chú ý, Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/5/2026 về nâng cao chất lượng đội ngũ cơ sở; xây dựng phần mềm đánh giá cán bộ, công chức theo KPI và danh mục sản phẩm, công việc cụ thể. Bộ trưởng cho rằng đây là những cách làm cần tiếp tục hoàn thiện, góp phần đánh giá sát hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực.

Công tác thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị và các điều kiện, tiêu chuẩn đối với cán bộ được thực hiện thận trọng, khách quan, đúng quy định. Tỉnh đã cụ thể hóa các quy định của Trung ương, trong đó có Quy định số 283-QĐ/TU ngày 12/1/2026 về quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đi nước ngoài và quan hệ, làm việc, tiếp xúc với cá nhân, tổ chức có yếu tố nước ngoài.

Điểm cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230 chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Việc cụ thể hóa một số quy định tại một số cơ quan, tổ chức còn chậm, thiếu đồng bộ; công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 chưa đáp ứng yêu cầu.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc rà soát, bổ sung quy hoạch cần được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện nguồn nhân sự có phẩm chất, năng lực, uy tín và triển vọng phát triển, qua đó chủ động chuẩn bị nguồn lực cho các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa và thực hiện các quy định của Trung ương; khẩn trương hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch, bảo đảm cơ cấu, số lượng và chất lượng. Trong đó, chú ý cơ cấu theo 3 độ tuổi, tỷ lệ người trẻ, phụ nữ, người dân tộc thiểu số và nhân lực trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh tiếp tục đổi mới việc đánh giá theo hướng thực chất, lấy sản phẩm cụ thể làm thước đo; gắn kết quả với việc phân công, điều động, bố trí công việc, kịp thời thay thế những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh, chú trọng kỹ năng lãnh đạo, quản trị, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và điều hành trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, Gia Lai cần quan tâm xây dựng đội ngũ người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phù hợp với đặc thù địa phương có 47 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 23,98%.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Gia Lai tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ, khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Gia Lai tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài; rà soát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; tiếp tục khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua các đợt kiểm tra, giám sát trước.

Đối với những khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh cần chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền; các nội dung cần thời gian phải được xác định rõ lộ trình và trách nhiệm. Các vấn đề có tính phổ biến cần được tổng hợp, báo cáo để Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là về tổ chức bộ máy, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhấn mạnh khối lượng công việc trong quý IV/2026 còn rất lớn, Bộ trưởng đề nghị Gia Lai tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với việc kiểm điểm, đánh giá lãnh đạo, quản lý. Việc tổ chức thực hiện cần bảo đảm yêu cầu “sáu rõ”, “một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm chính”, đồng thời bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trên cơ sở các ý kiến tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230 sẽ tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai; đồng thời tổng hợp các kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền Trung ương để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận theo quy định.