Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Romania và Bộ trưởng Ngoại giao UAE

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Romania Oana Țoiu. (Ảnh: BC)

Ngày 22/9, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York, Hoa Kỳ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Romania Oana Țoiu.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao các thành tựu hai bên đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư song phương, hợp tác tại các lĩnh vực về năng lượng, sản xuất, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghiệp cao, khoa học và công nghệ, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và nông nghiệp.

Bộ trưởng Ngoại giao Romania đánh giá cao các đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt tại Romania. Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU, cũng như ủng hộ lập trường tôn trọng luật pháp quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã có cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan. (Ảnh: BC)

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và UAE. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất hai bên đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các mặt, trong đó có hợp tác dự trữ dầu khí tại Việt Nam; đề nghị UAE ủng hộ Việt Nam trong đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - GCC, thúc đẩy đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực về chuyển đổi năng lượng, cơ sở hạ tầng dữ liệu, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải...

Bày tỏ nhất trí đối với các đề xuất của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng UAE cho biết, sẽ trao đổi với các cơ quan hữu quan liên quan để tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hai bên cùng ưu tiên.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, cũng như ủng hộ lập trường tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.