Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Costa Rica và Maldives

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Costa Rica Manuel Tovar Rivera. (Ảnh: BC)

* Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Costa Rica bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc

Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Costa Rica Manuel Tovar Rivera. Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Costa Rica sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/4/1976 - 24/4/2026).

Bộ trưởng Ngoại giao Costa Rica Manuel Tovar Rivera đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế đối ngoại ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng khẳng định, Costa Rica mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, xem Việt Nam là cầu nối quan trọng để Costa Rica tăng cường hợp tác với khu vực Đông Nam Á và ASEAN; đề nghị hai nước nghiên cứu mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm như ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với các nước bạn bè truyền thống tại khu vực Mỹ Latinh, trong đó có Costa Rica; hoan nghênh Văn phòng Lãnh sự danh dự của Costa Rica đã đi vào hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 2025.

Trên tinh thần đó, để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Costa Rica phát triển ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; duy trì hiệu quả cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư song phương, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau…

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC), cũng như ủng hộ lập trường tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương trên thế giới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng mời Bộ trưởng Manuel Tovar Rivera trở lại thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Costa Rica vào thời gian phù hợp. Bộ trưởng Ngoại giao Costa Rica vui vẻ nhận lời, khẳng định mong muốn sớm trở lại Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Iruthisham Adam. (Ảnh: BC)

* Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Iruthisham Adam và hai bên trao bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao

Ngày 23/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại New York, Hoa Kỳ nhân dịp dự khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Iruthisham Adam và hai bên đã trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước, định hướng việc triển khai các cơ chế đối thoại và tham vấn song phương giữa hai Bộ Ngoại giao.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Iruthisham Adam đánh giá cao các bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước trong thời gian vừa qua. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác và đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và phát triển cơ sở hạ tầng.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề xuất tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, cũng như giao lưu nhân dân. Bộ trưởng đề nghị Chính phủ Maldives tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước giao thương và đầu tư kinh doanh, xúc tiến các hoạt động hợp tác du lịch, hàng hải, đẩy mạnh kết nối hàng không.

Hai Bộ trưởng nhất trí hai bên thúc đẩy ký kết các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, nông nghiệp, xây dựng, du lịch, hợp tác biển, nuôi trồng và khai thác thủy hải sản. Đồng thời, hai Bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề cùng quan tâm như ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bảo đảm an toàn, an ninh và tự do hàng hải trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc.