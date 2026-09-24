Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Brunei, Slovenia và Đức

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương Hoàng tử, Bộ trưởng Ngoại giao Brunei. (Ảnh: BC)

* Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương Hoàng tử, Bộ trưởng Ngoại giao Brunei

Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp song phương với Hoàng tử, Bộ trưởng Ngoại giao Brunei.

Hoàng tử, Bộ trưởng Ngoại giao Brunei đánh giá cao những phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, đồng thời cho rằng hai bên vẫn còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực. Hoàng tử, Bộ trưởng Ngoại giao đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác về thương mại, dầu khí, du lịch, giao lưu nhân dân và tiếp tục nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, giáo dục, thuỷ sản...

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đồng quan điểm với ý kiến của Hoàng tử, Bộ trưởng Ngoại giao Brunei, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023 - 2027; tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong ngành Halal, bao gồm việc sớm ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác.

Về vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục hợp tác, duy trì, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực và Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer. (Ảnh: BC)

* Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia

Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer.

Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia khẳng định Slovenia mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều mặt với Việt Nam. Bộ trưởng Tone Kajzer đề nghị hai nước nghiên cứu mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo… Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư song phương, tạo điều kiện cho doanh nghiệp của hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Slovenia, trân trọng cảm ơn Slovenia đã ủng hộ giúp đỡ Việt Nam trước đây và thúc đẩy hợp tác nhiều mặt tốt đẹp ngày nay.

Trên tinh thần đó, để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương phát triển ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; đồng thời sớm thúc đẩy tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Slovenia sớm phê chuẩn EVIPA, qua đó thúc đẩy hợp tác với Cảng Koper nhằm thúc đẩy vận chuyển hàng hóa Việt Nam tới vùng Balkan, Trung Đông và Nam Phi.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ các đề cử của nhau tại các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, cũng như ủng hộ lập trường tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Đức. (Ảnh: BC)

* Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Đức

Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York, Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Đức.

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Đức. Đặc biệt, trong tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Friedrich Merz, qua đó đưa ra những định hướng quan trọng cho việc triển khai quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế đối ngoại ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; khẳng định Đức mong muốn thúc đẩy hợp tác trên nhiều mặt với Việt Nam, coi Việt Nam là cầu nối quan trọng để Đức tăng cường hợp tác với khu vực Đông Nam Á. Bộ trưởng Ngoại giao Đức đề nghị hai nước nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, nhằm tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác thực chất hơn nữa giữa hai nước trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh việc Đức đã ký kết EVIPA; đồng thời đề nghị hai bên cùng hợp tác thúc đẩy kim ngạch thương mại lên 20 tỷ USD, kêu gọi Đức khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam, phát triển các dự án chung về công nghệ cao, năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng chiến lược; hợp tác đào tạo chuyên gia.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc.