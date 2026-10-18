Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iceland. (Ảnh: Thành Long)

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Iceland đang phát triển tích cực, nhấn mạnh hai bên còn nhiều tiềm năng cần được tiếp tục khai thác hiệu quả. Bộ trưởng hoan nghênh những đóng góp tích cực của Iceland nói chung và cá nhân Bộ trưởng Ngoại giao Iceland trong đàm phán, kí kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò là cơ quan đầu mối nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, trong đó có việc phối hợp cùng các cơ quan liên quan sớm đưa Hiệp định Thương mại tự do vừa kí giữa hai bên vào triển khai thực tiễn, mở ra những cơ hội mới cho người dân, doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh những đóng góp tích cực của Iceland nói chung và cá nhân Bộ trưởng Ngoại giao Iceland trong đàm phán, kí kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA. (Ảnh: Thành Long)

Nhất trí với những đánh giá của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao Iceland đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực và mong muốn cùng Bộ trưởng Lê Hoài Trung góp phần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực thế mạnh, nhiều tiềm năng và phù hợp nhu cầu hợp tác của cả hai nước, đặc biệt là kinh tế, thương mại - đầu tư, cơ sở hạ tầng năng lượng. Bộ trưởng Ngoại giao Iceland khẳng định người dân, doanh nghiệp Iceland rất kì vọng vào những cơ hội, tiềm năng tới từ các cam kết vừa đạt được trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir mời Bộ trưởng Lê Hoài Trung thăm Iceland vào thời gian thích hợp.