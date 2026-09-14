Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ

Đồng chí Lê Hoài Trung đánh giá cao Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ đặc biệt, được vun đắp trên nền tảng hữu nghị truyền thống, đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau và tin cậy chính trị cao. Theo ông, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5-2026 là dấu mốc quan trọng, tạo xung lực mới cho hợp tác song phương; đề nghị Đảng BJP ủng hộ đưa các nội hàm và kết quả đạt được đi vào triển khai trên thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phó chủ tịch Đảng BJP Ram Madhav khẳng định Đảng BJP luôn ủng hộ tăng cường quan hệ với Việt Nam; nhấn mạnh hai nước có quan hệ lịch sử, truyền thống lâu đời và gắn kết trong hiện tại. Việt Nam là đối tác quan trọng của Ấn Độ cả về kinh tế, chính trị, đối ngoại và quan hệ nhân dân.

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các chính đảng của Ấn Độ, trong đó có BJP. Đồng chí đề nghị hai Đảng tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm trong tổ chức, xây dựng Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng cầm quyền.

Đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị hai Đảng cùng quan tâm chỉ đạo việc thúc đẩy triển khai các thỏa thuận giữa hai nước về quốc phòng, an ninh, hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, trong đó có các diễn đàn chính đảng đa phương, đóng góp vào việc củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.