Uy tín doanh nghiệp bắt đầu từ văn hóa kinh doanh

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Chung

Giữ chữ tín trong từng quyết định

Việc thực hiện cam kết với khách hàng, bảo đảm quyền lợi người lao động và tuân thủ pháp luật góp phần tạo dựng niềm tin đối với doanh nghiệp. Đây cũng là những nội dung được chú trọng trong Chương trình Bình chọn, xếp hạng Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Theo ban tổ chức, bên cạnh doanh thu, lợi nhuận và quy mô hoạt động, giá trị doanh nghiệp còn được thể hiện ở trách nhiệm với khách hàng, đối tác, người lao động và cộng đồng. Văn hóa kinh doanh cần hiện diện trong phương thức quản trị, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và việc thực hiện các cam kết.

Phát biểu tại sự kiện trao giải, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh: “Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển không chỉ là giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường hay nâng cao doanh thu, mà còn phải giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng quản trị tốt, gìn giữ chữ tín, nâng cao trách nhiệm với xã hội và hình thành những giá trị có khả năng trường tồn”.

Top 20 Doanh nghiệp được lựa chọn và công nhận danh hiệu Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026. Ảnh: Viết Chung

Theo Chủ tịch VCCI, doanh nhân, doanh nghiệp có vai trò đưa các giá trị văn hóa Việt Nam vào đời sống kinh tế, cùng với việc tạo ra của cải vật chất, việc làm và nguồn lực phát triển. Một sản phẩm Việt Nam có chất lượng, một thương hiệu được quốc tế tin tưởng hay một doanh nghiệp kinh doanh liêm chính, có trách nhiệm đều góp phần quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa Việt Nam.

Ông Hùng cho rằng, phát triển văn hóa kinh doanh gắn với yêu cầu xây dựng nền kinh tế lành mạnh, bền vững và có bản sắc. Sức mạnh kinh tế được bổ sung bằng sức mạnh văn hóa, góp phần tạo dựng vị thế và uy tín quốc gia.

Tại Lễ công bố và vinh danh ngày 31/10 ở Hà Nội, chương trình ghi nhận 100 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực và thành phần kinh tế. Theo Ban tổ chức, hồ sơ được Hội đồng Bình chọn rà soát, đánh giá và chấm điểm độc lập trên cơ sở quy chế, bộ tiêu chí, chú trọng cả kết quả kinh doanh, uy tín và việc thực hành đạo đức, trách nhiệm xã hội.

Các doanh nghiệp được công nhận thuộc ba nhóm Top 20, Top 30 và Top 50. Trong đó, 20 doanh nghiệp có xếp hạng cao nhất được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch VCCI.

Top 30 doanh nghiệp được lựa chọn và công nhận danh hiệu Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026. Ảnh: Viết Chung

Trao truyền từ công việc hằng ngày

Tại Công ty Yến sào Khánh Hòa, lần thứ hai được vinh danh trong Top 20, văn hóa gắn với sự tận tụy của người bảo vệ đảo yến, sự cẩn trọng trong khai thác, chế biến và ý thức trân trọng tài nguyên quê hương.

Phát biểu tại lễ trao giải, đại diện Công ty Yến sào Khánh Hòa chia sẻ: “Việc gìn giữ văn hóa doanh nghiệp đòi hỏi sự gương mẫu của đội ngũ lãnh đạo, sự đồng lòng của tập thể và cách ứng xử có tình nghĩa trong công việc, nhất là những lúc khó khăn”.

Theo đó tại công ty, tri thức, kinh nghiệm qua nhiều thế hệ tiếp tục được vận dụng để bảo vệ hang đảo, bảo tồn đàn chim yến. Công ty duy trì lễ hội, hoạt động tri ân tiền nhân, đồng thời xây dựng nếp làm việc đoàn kết, kỷ cương và chăm lo người lao động.

Theo ông Hồ Sỹ Hùng, việc giới thiệu những cách làm từ thực tiễn là một trong những mục tiêu của chương trình. Thông qua chia sẻ kinh nghiệm, các doanh nghiệp có thêm cơ hội học hỏi cách đưa giá trị văn hóa vào quản trị, sản xuất và kinh doanh.

Trong đó, những đơn vị được vinh danh có quy mô và điều kiện phát triển khác nhau. Doanh nghiệp ở bất kỳ quy mô nào, nếu kiên trì kinh doanh có đạo đức, tuân thủ pháp luật, quan tâm đến người lao động và giữ gìn uy tín, đều có thể tạo dựng những giá trị đáng trân trọng.

Top 50 doanh nghiệp được lựa chọn và công nhận danh hiệu Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026. Ảnh: Viết Chung

Để hỗ trợ doanh nghiệp thực hành các chuẩn mực này, VCCI đã công bố và phát động thực hiện 6 Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam, triển khai các chương trình về văn hóa kinh doanh, kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng cho biết, VCCI sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chí, phương pháp đánh giá, nâng cao chất lượng bình chọn; tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và phối hợp với các hiệp hội, địa phương để thúc đẩy thực hành đạo đức doanh nhân.

Với các doanh nghiệp được ghi nhận, ông Hồ Sỹ Hùng mong muốn các đơn vị tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển và chủ động xây dựng môi trường làm việc nhân văn, quan hệ lao động hài hòa. Ở đó, người lao động có việc làm, thu nhập, đồng thời được tạo điều kiện tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.