Ủy quyền nhận lương hưu có thể bỏ giới hạn 12 tháng

Nội dung trên nằm trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH năm 2024 do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo hướng bỏ giới hạn thời hạn tối đa 12 tháng. Ảnh minh họa: PL+

Cụ thể, Điều 10 Luật BHXH năm 2024 quy định văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và các chế độ khác chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập, đồng thời phải được chứng thực theo quy định. Quy định này khiến người hưởng chế độ phải thực hiện thủ tục gia hạn khi giấy ủy quyền hết hiệu lực nếu tiếp tục nhờ người khác nhận thay.

Tại dự thảo sửa đổi, cơ quan soạn thảo đề xuất bãi bỏ giới hạn thời hạn ủy quyền và yêu cầu chứng thực riêng đối với văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục BHXH. Việc ủy quyền sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự, tạo điều kiện để các bên chủ động thỏa thuận về thời hạn phù hợp với nhu cầu thực tế.

Theo Bộ luật Dân sự 2015, thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định khác, thời hạn được xác định theo quy định của Bộ luật này.

Vì vậy, nếu đề xuất được thông qua, người hưởng lương hưu có thể không còn phải làm lại giấy ủy quyền sau mỗi 12 tháng, miễn việc ủy quyền vẫn còn hiệu lực theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, việc bỏ giới hạn thời hạn ủy quyền cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, tránh tình trạng nhận tiền không đúng quy định.

Bộ Nội vụ định hướng tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan BHXH với các cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu chuyên ngành, kết hợp xác minh thông tin khi cần thiết.