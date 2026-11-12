Ủy quyền Giám đốc Sở Y tế giải quyết thủ tục quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Phạm vi ủy quyền là thực hiện thủ tục hành chính đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

Việc ủy quyền được thực hiện kể từ ngày Quyết định số 5173/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2026 đến ngày 1/1/2028 hoặc đến khi có quyết định khác của Chủ tịch UBND thành phố thay thế, phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025.