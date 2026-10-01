Ủy nhiệm lập hóa đơn, quán thêm cơ hội phục vụ tệp khách doanh nghiệp trên app

Tin nhắn “Chào mừng thành viên mới bằng trà sữa nhé!” vừa được gửi lên nhóm chat công ty, chị Phương Hoa (chuyên viên hành chính nhân sự, Hà Nội) gửi ngay link đặt đơn nhóm trên GrabFood để mọi người tự chọn món. Khi mọi người vừa chọn món xong, chị chợt nhớ đến một yêu cầu quen thuộc: đơn hàng cần có hóa đơn để quyết toán với công ty. Quán quen chưa thể cung cấp hóa đơn, chị đành tìm một quán khác.

Với người đặt đơn, đó chỉ là thêm một bước đổi quán. Nhưng với người bán, một đơn hàng lớn có thể đã bị bỏ lỡ vì chưa đáp ứng được nhu cầu lấy hóa đơn.

Hoá đơn trong bài toán giữ chân khách doanh nghiệp

“Với những đơn đặt cho cả văn phòng thế này, hóa đơn gần như là yêu cầu bắt buộc để mình quyết toán chi phí với công ty. Quán nào không cung cấp được thì mình phải đổi sang quán khác dù món và giá đều phù hợp”, chị Hoa chia sẻ. Trường hợp của chị Hoa không xa lạ với những quán ăn, đồ uống phục vụ khách văn phòng. Các đơn đặt cho công ty thường có số lượng lớn và đi kèm nhu cầu lấy hóa đơn để phục vụ việc thanh toán, quyết toán chi phí.

Anh Nguyễn Anh Khoa, nhà sáng lập thương hiệu 1996 Matcha, TP.HCM từng gặp phải tình huống tương tự. “Khách đặt qua app có nhu cầu lấy hóa đơn thường là khách doanh nghiệp, với số lượng đặt khá lớn. Nếu quán không thể cung cấp hóa đơn, những lần sau họ có thể lựa chọn một quán khác”, anh Khoa chia sẻ.

Anh cho biết doanh thu từ GrabFood hiện chiếm khoảng 65% doanh thu online của 1996 Matcha. Khi kênh bán hàng qua ứng dụng ngày càng quan trọng, quán cũng bắt đầu tiếp nhận thêm nhiều đơn hàng từ các khách doanh nghiệp, văn phòng. Nếu một đơn thông thường chỉ khoảng vài ly, đơn đặt cho công ty có thể lớn gấp 10-15 lần. Tuy nhiên, khi chưa thể đáp ứng nhu cầu lấy hóa đơn, quán từng bỏ lỡ cơ hội phục vụ và giữ chân nhóm khách hàng này.

Khả năng cung cấp hóa đơn là một trong những yếu tố được nhiều khách hàng doanh nghiệp quan tâm khi đặt món qua ứng dụng.

Với Noris – quán cà phê của chị Nguyễn Thị Phương, TP.HCM, khách văn phòng cũng chiếm một phần đáng kể trong tệp khách hàng, với các đơn đặt theo nhóm xuất hiện khá đều đặn. Theo chị Phương, với những đơn từ 30 ly trở lên, khách thường có nhu cầu lấy hoá đơn. Tuy nhiên, từng có thời điểm quán chưa thể đáp ứng nhu cầu này nên “khó giữ chân” họ. “Khách sẽ ủng hộ mình khoảng một, hai lần nhưng vì không xuất được hóa đơn nên họ có thể đổi sang đơn vị khác”, chị Phương chia sẻ.

Từ thực tế của các chủ quán, khi việc đặt món cho doanh nghiệp ngày càng thuận tiện hơn trên ứng dụng, khả năng cung cấp hóa đơn cũng trở thành một yếu tố để quán phục vụ tốt hơn và giữ chân tệp khách hàng này.

Giải bài toán hoá đơn, quán thêm thuận tiện phục vụ khách doanh nghiệp

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 254/2026/NĐ-CP về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử chính thức có hiệu lực. Trong đó, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Với Grab, nhờ sự hỗ trợ của Chi cục Thuế Thương mại điện tử, Cục Thuế, nền tảng đã triển khai dịch vụ Ủy nhiệm lập hóa đơn. Theo đó, các cửa hàng, quán ăn đủ điều kiện có thể ủy nhiệm cho Grab lập hóa đơn đối với các đơn hàng GrabFood.

Theo ghi nhận của anh Khoa, khả năng cung cấp hóa đơn giúp quán thuận tiện hơn khi phục vụ nhóm khách doanh nghiệp. Anh Khoa cho biết, nếu trước đây quán chỉ có khoảng 2-3 đơn từ nhóm khách này mỗi tuần thì hiện gần như ngày nào cũng có đơn. Đây cũng là nhóm khách có thể mang đến những đơn hàng có giá trị cao, qua đó mở thêm cơ hội tăng doanh thu cho quán.

Nhờ các giải pháp hỗ trợ từ GrabFood, 1996 Matcha ghi nhận nhiều kết quả kinh doanh tích cực.

Trong khi đó, từ kinh nghiệm tự xử lý hóa đơn tại Noris, chị Phương nhìn thấy một lợi ích khác của việc ủy nhiệm lập hóa đơn: giảm bớt thời gian và thao tác xử lý phía sau, đặc biệt khi phần lớn đơn hàng online của quán đến từ GrabFood. Theo chị, khi quy trình được kết nối thuận tiện hơn, khách hàng có thể cung cấp thông tin và nhận hóa đơn dễ dàng hơn, trong khi quán giảm bớt phần việc liên quan đến việc lập hóa đơn.

“Khi ủy nhiệm cho Grab lập hóa đơn, quán giảm bớt được thời gian và nguồn lực dành cho khâu này để tập trung hơn vào việc vận hành và phát triển kinh doanh”, chị Phương chia sẻ.

Việc đáp ứng thuận tiện hơn nhu cầu lấy hóa đơn giúp các cửa hàng có thêm điều kiện phục vụ và giữ chân khách hàng doanh nghiệp.

Khi việc đặt món và thanh toán trên các nền tảng giao đồ ăn ngày càng thuận tiện, nhu cầu về hóa đơn cũng trở thành một phần trong hành trình đặt hàng của nhiều khách doanh nghiệp. Với các hộ, cá nhân kinh doanh, việc ủy nhiệm lập hóa đơn vừa giúp giảm bớt phần việc phía sau, vừa tạo thêm điều kiện để phục vụ những đơn hàng lớn và mở rộng tệp khách hàng doanh nghiệp trên nền tảng.