Trong bối cảnh xung đột kéo dài với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cập nhật mốc thời gian dự kiến đất nước ông sẽ bắt đầu tiếp nhận các máy bay chiến đấu đa năng Gripen từ Thụy Điển.

Phát biểu sau cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao và các quan chức chính phủ, ông Zelensky cho biết, trọng tâm trước mắt là bảo vệ Ukraine trước các máy bay không người lái (UAV/drone) Shahed với động cơ phản lực mà đối phương đang sử dụng, bao gồm cả việc tăng cường số lượng máy bay chiến đấu.

"Trước các kế hoạch của Nga về việc sản xuất, quy mô sử dụng và triển khai các loại máy bay không người lái này nhắm vào Ukraine, chúng ta cần có các biện pháp đối phó", ông Zelensky nói.

Theo ông, Ukraine cần bổ sung thêm các tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất và tiêm kích Gripen do Thụy Điển sản xuất, trong đó các máy bay chiến đấu từ Bắc Âu dự kiến sẽ được bàn giao vào tháng 1 năm sau.

"Chúng ta cũng cần thêm các loại máy bay như Gripen; những chiếc đầu tiên sẽ bắt đầu được chuyển đến vào tháng 1/2027", ông Zelensky khẳng định.

Vị Tổng thống cho biết, các quan chức Ukraine cũng đang làm việc với các nhà lãnh đạo nước ngoài cùng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của các quốc gia đó nhằm mở rộng phi đội tiêm kích cho Ukraine.

Trước đó, vào ngày 16/10, trong cuộc gặp với ông Ulf Kristersson, Thủ tướng tạm quyền của Thụy Điển, ông Zelensky đã bày tỏ kỳ vọng rằng Ukraine sẽ sớm nhận được các máy bay chiến đấu Gripen.

"Chúng sẽ bổ sung cho các tiêm kích F-16 của chúng tôi, đặc biệt là trong nhiệm vụ bắn hạ các drone Shahed với động cơ phản lực", ông Zelensky phát biểu vào thời điểm đó.

Một chiếc tiêm kích Gripen thuộc Không quân Thụy Điển cất cánh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tuần tra không phận của NATO tại Iceland. Ảnh: Forces News

Đây là điểm mấu chốt về uy lực của Gripen trong bối cảnh hiện tại: Khả năng tham gia trực tiếp vào việc đánh chặn các mục tiêu bay tốc độ cao, khó phát hiện hơn so với drone cánh quạt thông thường.

Trước đó, vào ngày 17/11, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Evgeniy Khmara cùng quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson và Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Wes Streeting đã ký một ý định thư tại Brussels, liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho các máy bay chiến đấu Gripen đã được mua cho Kiev.

Gần đây hơn, vào ngày 22/11, ông Khmara đã gặp Tướng Michael Claesson, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Thụy Điển, để thảo luận các bước tiếp theo trong việc chuyển giao Gripen, trang bị vũ khí cần thiết và các phương án đẩy nhanh tiến độ bàn giao máy bay.

Yếu tố then chốt về uy lực của Gripen được Bộ trưởng Khmara nhấn mạnh là tên lửa không đối không tầm xa Meteor của MBDA. Ông khẳng định Meteor là ưu tiên số một.

Với tên lửa này, Gripen có thể tiêu diệt các máy bay mang bom lượn của đối phương, bảo vệ các thành phố tiền tuyến và vị trí của binh sĩ. Meteor được trang bị động cơ ramjet, cho phép duy trì tốc độ cao trong suốt hành trình bay, mở rộng khoảng cách tấn công và buộc các máy bay tấn công của đối phương phải hoạt động từ xa hơn.

Lộ trình vẫn còn kéo dài. Theo trang UK Defence Journal, vào cuối tháng 6, Ukraine đã ký hợp đồng trị giá 24,6 tỷ SEK (2,4 tỷ USD) để mua 16 tiêm kích Gripen E mới – dự kiến bắt đầu bàn giao từ đầu năm 2029.

Ngoài ra, Thụy Điển cũng sẽ viện trợ 16 chiếc Gripen C/D từ kho dự trữ của mình, với những chiếc đầu tiên dự kiến được chuyển giao vào đầu năm 2027. Đây chính là khoảng thời gian chờ đợi mà Kiev đang nỗ lực rút ngắn.

Anh cũng đóng vai trò đáng kể. Chính phủ Anh cho biết, hơn 30% linh kiện của mỗi chiếc Gripen E/F được sản xuất tại Anh; ngoài ra, Anh cũng là quốc gia đối tác trong chương trình phát triển tên lửa Meteor của MBDA – loại tên lửa mà Ukraine mong muốn trang bị cho các máy bay Thụy Điển.

Điều này giúp chuỗi cung ứng vũ khí cho Gripen của Ukraine gắn liền với cả Thụy Điển lẫn Anh.

Như vậy, uy lực của Gripen trong bối cảnh xung đột ở Ukraine không chỉ nằm ở bản thân máy bay mà ở tổ hợp trang bị, đặc biệt là tên lửa Meteor tầm xa, khả năng đồng bộ vũ khí ngay từ khi nhận máy bay, và vai trò bổ sung cho F-16 trong việc đánh chặn drone phản lực cùng các máy bay mang bom lượn.

Việc đẩy nhanh tiến độ giao hàng và trang bị đang là trọng tâm đàm phán giữa Kiev và các đối tác nhằm đưa năng lực này vào thực chiến sớm nhất có thể.

Minh Đức (Theo NV Ukraine, MiGFlug)