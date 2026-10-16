Ủy ban Văn hóa và Xã hội làm việc với Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Đoàn công tác do ông Triệu Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn.

Phát huy thế mạnh đào tạo sư phạm nghệ thuật

Báo cáo tại buổi làm việc, PGS.TS Đào Đăng Phượng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương khẳng định vị thế, nhiệm vụ và những đặc thù trong hoạt động đào tạo của Nhà trường. Đây là trường đại học công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT, đồng thời là cơ sở giáo dục đại học duy nhất trực thuộc Bộ hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật.

PGS.TS. Đào Đăng Phượng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, nhấn mạnh về đào tạo đặc thù trong hoạt động và định hướng phát triển của Trường.

Hiện, Trường có 22 ngành, chuyên ngành đào tạo ở các trình độ trung cấp, đại học và sau đại học, với quy mô hơn 7.000 người học. Trong đó, khoảng 82% người học thuộc lĩnh vực Nghệ thuật và Sư phạm Nghệ thuật.

Đặc thù đào tạo của Trường là kết hợp năng lực thực hành nghệ thuật với nghiệp vụ sư phạm. Công tác tuyển sinh chú trọng đánh giá năng lực chuyên môn, phù hợp yêu cầu của từng ngành học.

Đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học đạt 100%, trong đó 19,91% có học vị tiến sĩ. Nhiều giảng viên tham gia các hội nghề nghiệp chuyên ngành, hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm và nghiên cứu khoa học. Các sản phẩm sáng tạo nghệ thuật cũng là một bộ phận trong hoạt động chuyên môn, có thể được xem xét ghi nhận theo quy định hiện hành.

Về bảo đảm chất lượng, theo kết quả đánh giá của Bộ GD&ĐT, Trường đạt 25/26 tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục đại học đang áp dụng, trong đó có những tiêu chí được áp dụng phù hợp với đặc thù đào tạo.

PGS.TS. Triệu Thế Hùng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường định hướng phát triển Trường THPT Năng khiếu Nghệ thuật, Viện Nghiên cứu phát triển Nghệ thuật và Trung tâm Sáng tạo Nghệ thuật số.

Về cơ sở vật chất, năm 2026, công trình giảng đường đa năng có tổng diện tích sàn khoảng 7.000m² được đưa vào sử dụng. Dự án mở rộng tại Quốc Oai, quy mô khoảng 29,3ha, đang được xúc tiến, hướng tới mục tiêu nâng quy mô đào tạo lên khoảng 13.000 người học vào năm 2030.

Trao đổi tại buổi làm việc, các đại biểu nhấn mạnh vai trò của Trường trong đào tạo giáo viên âm nhạc, mỹ thuật cho hệ thống giáo dục phổ thông trên cả nước. Yêu cầu đặt ra là người học sau khi tốt nghiệp phải có sự kết hợp hài hòa giữa năng lực thực hành nghệ thuật và nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong nhà trường.

Đặc thù đào tạo còn thể hiện ở sự gắn kết giữa các ngành trong sử dụng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị chuyên môn, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực, hạn chế lãng phí.

Đoàn công tác trao đổi tại buổi làm việc.

Các đại biểu cũng đánh giá cao vai trò của giáo dục nghệ thuật trong việc bồi dưỡng cảm xúc, năng lực cảm thụ và sức sáng tạo của học sinh, nhất là trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Bên cạnh đào tạo giáo viên, Nhà trường còn có vai trò hỗ trợ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghệ thuật tại các cơ sở giáo dục.

Đổi mới đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội

Phát biểu kết luận, ông Triệu Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đánh giá cao những đóng góp của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đối với nền giáo dục quốc gia, đặc biệt trong đào tạo giáo viên nghệ thuật phục vụ giáo dục phổ thông.

Ông ghi nhận tinh thần chủ động, năng động của lãnh đạo Nhà trường trong đổi mới hoạt động đào tạo, phát triển ngành học phù hợp với nhu cầu xã hội, tiêu biểu là ngành Nghệ thuật số. Đây là hướng đi phù hợp trước những chuyển biến của lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Đại biểu trao đổi tại buổi làm việc.

Theo PGS.TS. Triệu Thế Hùng, thế mạnh đào tạo song hành giữa giáo viên nghệ thuật và nguồn nhân lực cho các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật tạo nên nét đặc thù của Nhà trường. Ông đề nghị Trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn.

Buổi làm việc góp phần làm rõ sứ mệnh của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương trong đào tạo giáo viên, phát triển nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật và nâng cao chất lượng giáo dục nghệ thuật trong hệ thống giáo dục quốc dân.