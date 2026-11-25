Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng tư vấn khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và ra mắt Hội đồng tư vấn khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ trì Hội nghị có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động tích cực tham gia góp ý xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật; tham gia giám sát, phản biện xã hội. Nhiều ý kiến, kiến nghị của các thành viên Hội đồng được Ban Thường trực lựa chọn, tiếp thu vào văn bản góp ý, văn bản phản biện của Ban Thường trực. Hoạt động của các Hội đồng cơ bản bám sát chương trình công tác của Ban Thường trực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các Hội đồng tư vấn trong nhiệm kỳ vừa qua, bằng trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, người hoạt động thực tiễn, cung cấp nhiều luận cứ khoa học phục vụ cho công tác tham mưu, tư vấn của MTTQ Việt Nam trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, giám sát và phản biện xã hội.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, các Hội đồng tư vấn đã tích cực tham gia góp ý để cùng với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định những chủ trương, chính sách và quyết sách lớn trong thời gian vừa qua, đặc biệt với chủ trương đổi mới nhiệm vụ lập pháp.

Hơn 80% ý kiến đóng góp của các Hội đồng tư vấn đã được các cơ quan soạn thảo tiếp thu và hoàn thiện các dự thảo luật. Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI đã thông qua những dự án luật rất quan trọng, trong đó nhiều nội dung có sự đóng góp của MTTQ Việt Nam, trực tiếp là sự tham gia của các Hội đồng tư vấn.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, thời gian qua, MTTQ Việt Nam đã tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội trên tinh thần bám sát vào hơi thở cuộc sống, tham gia giám sát những vấn đề cụ thể, liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, từ đó chất lượng ngày càng được nâng lên.

Đặc biệt, MTTQ Việt Nam tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện một số chuyên đề khảo sát thực tiễn, nghiên cứu khoa học, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và những đóng góp rất đáng trân trọng của các Hội đồng tư vấn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga mong muốn, bước vào nhiệm kỳ XI, các Hội đồng tư vấn tiếp tục thực hiện tốt các nội dung công việc, đặc biệt là bám sát quy chế hoạt động của hội đồng. Quy chế này sẽ được rà soát và bổ sung cập nhật hàng năm theo từng vấn đề cụ thể, hướng tới tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp các Hội đồng phát huy tốt vai trò của mình và tiếp tục có thêm nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga khẳng định, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết sẽ phát huy cao nhất trách nhiệm của các ban tham mưu để nghiên cứu, đề xuất những giải pháp cụ thể về điều kiện, đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí cho thành viên của Hội đồng tư vấn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời quan tâm, tạo điều kiện kết nối các Hội đồng tư vấn ở Trung ương với hội đồng tư vấn tại các địa phương, qua đó có thêm chất liệu phong phú từ thực tiễn phục vụ cho quá trình hoạt động, nghiên cứu và tư vấn của các Hội đồng.

“MTTQ Việt Nam có những điều kiện và thế mạnh riêng, đó là sự quy tụ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn. Đây là cơ hội rất tốt để khẳng định và nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh và tin tưởng các Hội đồng tư vấn sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả hơn, góp phần phát huy tốt vai trò của MTTQ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh và thịnh vượng.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga tặng hoa chúc mừng các vị chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập 7 Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bao gồm: Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật; Hội đồng tư vấn về Kinh tế; Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội; Hội đồng tư vấn về Dân tộc; Hội đồng tư vấn về Tôn giáo; Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào; Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ.

Danh sách các vị chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031:

1. TS Nguyễn Văn Pha - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật.

2. PGS.TS Trần Đình Thiên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế.

3. PGS.TS Lê Bá Trình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội.

4. GS.TS Trần Xuân Tú - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ.

5. TS Nguyễn Lâm Thành - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc.

6. GS.TS Đỗ Quang Hưng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo.

7. Đại sứ Nguyễn Phương Nga - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào.