Sáng 25/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng tư vấn khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và ra mắt Hội đồng tư vấn khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ trì Hội nghị có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2024-2029, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động tích cực tham gia góp ý xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật; tham gia giám sát, phản biện xã hội. Nhiều ý kiến, kiến nghị của các thành viên Hội đồng được Ban Thường trực lựa chọn, tiếp thu vào văn bản góp ý, văn bản phản biện của Ban Thường trực. Hoạt động của các Hội đồng cơ bản bám sát chương trình công tác của Ban Thường trực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị

Thành viên các Hội đồng tư vấn có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao; tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng đối với các dự án luật, dự thảo văn bản, đề án và chương trình công tác của MTTQ Việt Nam.

Việc tổ chức hội nghị giám sát, góp ý, phản biện xã hội đã đi vào nề nếp, công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị được chuẩn bị công phu, chu đáo, khoa học. Ban Chủ nhiệm các Hội đồng đã chủ động điều hành hoạt động của Hội đồng, thường xuyên liên lạc, trao đổi và hình thành sự kết nối giữa các thành viên của hội đồng; kịp thời phối hợp xử lý các yêu cầu tư vấn của Ban Thường trực.

Một số Hội đồng đã chủ động nghiên cứu, đề xuất các nội dung mới phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn trong bối cảnh mới. Chất lượng các ý kiến tư vấn, phản biện ngày càng được nâng cao, có cơ sở khoa học và thực tiễn, nhiều nội dung được Ban Thường trực tiếp thu, sử dụng trong các kiến nghị gửi Đảng, Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền. Các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giao làm đầu mối phối hợp với các Hội đồng đã chủ động tham mưu, cung cấp thông tin, phối hợp tổ chức các hoạt động của Hội đồng, góp phần bảo đảm sự gắn kết giữa hoạt động của Hội đồng với yêu cầu thực tiễn công tác Mặt trận.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các Hội đồng đã tích cực tư vấn cho Ban Thường trực rà soát các quy định của Đảng, tham vấn cho Ban Thường trực kịp thời thể chế hoá đầy đủ các điểm chỉ đạo của Đảng đã nêu tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII, Nghị quyết số 18-NQ/TW, các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bám sát và cụ thể hóa đầy đủ các quy định của Hiến pháp; kế thừa các quy định hiện hành; bảo đảm thống nhất với các quy định liên quan trực tiếp tới tổ chức bộ máy; tương ứng với tổ chức đơn vị hành chính và chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời tư vấn sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật MTTQ Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi);... Đặc biệt, các Hội đồng đã tham gia góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị, thành viên Hội đồng Tư vấn đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình trong nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung vào việc nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các Hội đồng tư vấn của MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, để chia sẻ thông tin, triển khai các hoạt động tư vấn; nâng cao vai trò, chức năng của Hội đồng tư vấn, nhất là trong việc phát hiện, lựa chọn những vấn đề mới, có tính đột phá để tham mưu Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các cấp kịp thời, hiệu quả...

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các Hội đồng tư vấn trong nhiệm kỳ vừa qua, bằng trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, người hoạt động thực tiễn, mỗi thành viên Hội đồng đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học phục vụ cho công tác tham mưu, tư vấn của MTTQ Việt Nam trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, giám sát và phản biện xã hội.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, các Hội đồng tư vấn đã tích cực tham gia góp ý để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập hợp ý kiến, gửi tới các cơ quan tham mưu trong việc hoạch định những chủ trương, chính sách và quyết sách lớn trong thời gian vừa qua, đặc biệt với chủ trương đổi mới nhiệm vụ lập pháp. Hơn 80% ý kiến đóng góp của các Hội đồng tư vấn đã được các cơ quan soạn thảo tiếp thu và hoàn thiện các dự thảo luật. Minh chứng là tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI đã thông qua những dự án luật rất quan trọng, trong đó nhiều nội dung có sự đóng góp của MTTQ Việt Nam, trực tiếp là sự tham gia của các Hội đồng tư vấn.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, trên tinh thần bám sát vào hơi thở cuộc sống, thời gian qua, MTTQ Việt Nam đã tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia giám sát những vấn đề cụ thể, liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện một số chuyên đề khảo sát thực tiễn, nghiên cứu khoa học, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Trân trọng tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và những đóng góp của các Hội đồng tư vấn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga mong muốn, bước vào nhiệm kỳ XI, các Hội đồng tư vấn tiếp tục thực hiện tốt các nội dung công việc, đặc biệt là bám sát quy chế hoạt động của hội đồng. Quy chế này sẽ được rà soát và bổ sung cập nhật hàng năm theo từng vấn đề cụ thể, hướng tới tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp các Hội đồng phát huy tốt vai trò của mình và tiếp tục có thêm nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga khẳng định, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phát huy cao nhất trách nhiệm của các ban tham mưu để nghiên cứu, đề xuất những giải pháp cụ thể về điều kiện, đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí cho thành viên của Hội đồng tư vấn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời quan tâm, tạo điều kiện kết nối các Hội đồng tư vấn ở Trung ương với hội đồng tư vấn tại các địa phương, qua đó có thêm chất liệu phong phú từ thực tiễn phục vụ cho quá trình hoạt động, nghiên cứu và tư vấn của các Hội đồng.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng Tư vấn về Kinh tế

“MTTQ Việt Nam có những điều kiện và thế mạnh riêng, đó là sự quy tụ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn. Đây là cơ hội rất tốt để khẳng định và nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh và tin tưởng các Hội đồng tư vấn sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả hơn, góp phần phát huy tốt vai trò của MTTQ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh và thịnh vượng.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng Tư vấn về Dân tộc

Tại Hội nghị, bà Nông Thị Mai Huyền - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã công bố Quyết định thành lập 7 Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bao gồm: Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật; Hội đồng tư vấn về Kinh tế; Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội; Hội đồng tư vấn về Dân tộc; Hội đồng tư vấn về Tôn giáo; Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào; Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ.

Danh sách các vị chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 TS Nguyễn Văn Pha - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật. PGS.TS Trần Đình Thiên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế. PGS.TS Lê Bá Trình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội. GS.TS Trần Xuân Tú - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ. TS Nguyễn Lâm Thành - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc. GS.TS Đỗ Quang Hưng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo. Đại sứ Nguyễn Phương Nga - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào.