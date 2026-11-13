Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Lâm Đồng

Các đồng chí: Phạm Thị Hồng, Phó Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (bên trái); Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Thị Hồng, Phó Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng đoàn giám sát; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan.

Trong giai đoạn từ ngày 1/7/2023 - 1/7/2026, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được gắn với công tác dân vận chính quyền, cải cách hành chính và giải quyết kiến nghị của người dân. Trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh duy trì công khai thông tin, lấy ý kiến Nhân dân, đối thoại và tiếp công dân.

Đồng chí Trần Ngọc Xuân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại buổi làm việc

Trách nhiệm của người đứng đầu được thể hiện qua việc trực tiếp chỉ đạo xem xét, giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài. Đối với những vấn đề người dân quan tâm như đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và an sinh xã hội, các cơ quan, địa phương chủ động đối thoại, giải thích chính sách, tiếp thu và giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền.

Trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh tiếp 23.727 lượt công dân; trong đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp định kỳ và đột xuất 7.750 lượt. Qua tiếp công dân và các nguồn khác, tỉnh tiếp nhận 34.406 đơn thư, đã xử lý trên 99% số đơn tiếp nhận.

Đồng chí Trần Thị Bích Huyền, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh làm rõ các vấn đề liên quan đến việc duy trì, phát huy các thiết chế văn hóa sau sáp nhập

Cùng với tiếp nhận, giải quyết ý kiến của người dân, tỉnh phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức 116 cuộc giám sát tại 269 cơ quan, đơn vị, địa phương và 22 hội nghị phản biện xã hội. Qua đó, Mặt trận kiến nghị 97 nội dung, có 93 kiến nghị được xem xét, giải quyết, đạt 95,88%.

Việc công khai thủ tục, quy trình và kết quả giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng cũng được chú trọng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin và giám sát hoạt động của cơ quan hành chính. Năm 2025, toàn tỉnh giải quyết 663.660 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 661.022 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, đạt khoảng 99,6%.

Đồng chí Hoàng Đức Hường, Chuyên viên chính, Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ, thành viên đoàn giám sát đề nghị tỉnh làm rõ các vấn đề liên quan đến việc xây dựng các hương ước, quy ước ở xã, phường

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, khó khăn.

Sau sắp xếp, phạm vi quản lý của nhiều đơn vị hành chính cấp xã mở rộng, trong khi cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Một số nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở có thời điểm, có địa bàn triển khai chưa chặt chẽ, hiệu quả; việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát ở một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động.

UBND tỉnh kiến nghị các cơ quan Trung ương thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hướng dẫn xây dựng tiêu chí, thang điểm đánh giá công tác dân vận chính quyền thống nhất trong cả nước.

Đồng chí Lê Thị Trúc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo các vấn đề liên quan đến phát huy giá trị của các thiết chế văn hóa

Tại hội nghị, các thành viên đoàn giám sát đề nghị làm rõ việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa; xây dựng hương ước, quy ước tại các xã, phường, đặc khu; công tác bảo vệ, phát huy giá trị của các thiết chế văn hóa sau khi sắp xếp bộ máy.

Đoàn cũng đề nghị các đơn vị làm rõ một số nội dung liên quan đến hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân ở cơ sở; vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt dư luận xã hội.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn cho biết, thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong quá trình triển khai, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần tạo sự gắn kết, đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Gần đây nhất là việc phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với Ủy ban MTTQ các cấp trong phối hợp triển khai khám sức khỏe toàn dân, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khẳng định tỉnh quan tâm tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đại diện các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị

Đồng chí Đinh Văn Tuấn cũng nêu thực tế một số nội dung còn nhiều đầu mối cùng phụ trách, khiến quá trình triển khai gặp khó khăn, lúng túng. Đồng chí đề nghị các sở, ngành bổ sung thông tin, số liệu về những vướng mắc để đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn khẳng định UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn, chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng thực chất, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Hồng, Phó Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận những kết quả của tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong thời gian vừa qua. Tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời chỉ đạo, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến các quy định và bảo đảm điều kiện thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Phạm Thị Hồng, Phó Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã phát huy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện dân chủ; quan tâm chỉ đạo việc công khai các nội dung theo quy định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên nắm tình hình ở cơ sở, tiếp nhận ý kiến của người dân thông qua tiếp xúc, đối thoại, tiếp công dân và các kênh trực tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương chủ động đối thoại để cung cấp thông tin, giải thích chính sách, tiếp thu kiến nghị và xem xét giải quyết theo thẩm quyền đối với các vấn đề Nhân dân quan tâm, nhất là đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sắp xếp đơn vị hành chính và an sinh xã hội.

Đồng chí Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng báo cáo về kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Từ kết quả giám sát, đồng chí Phạm Thị Hồng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Lâm Đồng như: nhận thức của cấp ủy, chính quyền tại một số địa bàn còn hạn chế trong phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội…

Đồng chí Phạm Thị Hồng đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm thống nhất nhận thức trong triển khai các luật, quy định có liên quan; chú trọng tiếp nhận, lắng nghe và giải quyết kịp thời ý kiến, khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

Thành viên Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự buổi làm việc

Đồng chí Phạm Thị Hồng đề nghị tỉnh nghiên cứu hình thức thực hiện dân chủ trên môi trường mạng, bảo đảm thực chất, phát huy vai trò giám sát của người dân đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường tham mưu cấp ủy, chính quyền trong giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng hương ước, quy ước, lắng nghe ý kiến Nhân dân và đối thoại xã hội.

Đồng chí Phạm Thị Hồng đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện báo cáo, bổ sung bảng số liệu về những việc địa phương đã làm tốt để đoàn giám sát theo dõi, tổng hợp. Đoàn ghi nhận các ý kiến của tỉnh và sẽ báo cáo các bộ, ngành liên quan để có hướng giải quyết trong thời gian tới.