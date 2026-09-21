Quang cảnh Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 21/9. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, chiều 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027.

Trình bày tóm tắt tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu nêu rõ về quá trình lập dự kiến chương trình, Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu có đề nghị về Chương trình năm 2027 với tổng số 27 dự án; Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định đưa 01 dự án luật khi xem xét điều chỉnh Chương trình năm 2026.

Như vậy, tổng số có 28 dự án, bao gồm 25 luật, 01 nghị quyết của Quốc hội, 01 pháp lệnh và 01 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày tóm tắt Tờ trình về dự kiến Chương trình lập pháp năm 2027. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Về quan điểm, định hướng lập Chương trình, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với Chính phủ, đề nghị việc lập Chương trình năm 2027 quán triệt một số quan điểm, định hướng cơ bản.

Đó là ưu tiên đưa vào Chương trình các dự án nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, định hướng của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược, chuyên đề;

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá để mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thể chế hóa các vấn đề mới, xu hướng mới, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Các dự án đưa vào Chương trình phải bảo đảm đồng bộ với chủ trương hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; đồng thời, là kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ lập pháp được đề ra trong Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Khi đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết cần rà soát tổng thể theo từng nhóm lĩnh vực, nhất là đối với các lĩnh vực mới, liên ngành. Xác định rõ phạm vi điều chỉnh và mối quan hệ giữa các văn bản, tránh quy định trùng lặp, chồng chéo, bảo đảm tính đồng bộ và ổn định của hệ thống pháp luật.

Về các đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Chính phủ và các cơ quan đề xuất đưa 28 dự án vào Chương trình lập pháp 2027.

Trên cơ sở các nguyên tắc, quan điểm lập Chương trình năm 2027, ý kiến của các cơ quan, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến Chương trình lập pháp năm 2027 gồm 23 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2027) trình Quốc hội xem xét, thông qua 09 dự án luật; tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2027) trình Quốc hội xem xét, thông qua 12 dự án luật. Tại các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2027: trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 01 dự án pháp lệnh, 01 dự án nghị quyết.

Ngoài ra, tạm thời chưa đưa vào Chương trình năm 2027 đối với 04 dự án để tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm, gồm: Luật Quản lý, phát triển đô thị; Luật Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Luật Quản lý, phát triển phương tiện bay không người lái (UAV); Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.