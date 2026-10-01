Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi 3 luật về nhà ở, đất đai

Theo chương trình dự kiến, Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ diễn ra thành 2 đợt (Đợt 1 diễn ra chiều 1/10 và ngày 2/10/2026; đợt 2 diễn ra chiều 10/10/2026, dự phòng sáng 11/10/2026). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp; cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành các nội dung.

Tại Phiên họp thứ 7, UBTVQH cho ý kiến với 5 dự án luật quan trọng. Ảnh: Media Quốc hội

Tại phiên họp, về công tác xây dựng luật, UBTVQH sẽ cho ý kiến về 5 dự án, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật về văn bản quy phạm pháp luật; Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Về công tác giám sát, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

UBTVQH cũng cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026 và dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2027; các báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027.

Cùng với đó, UBTVQH tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Các nội dung liên quan đến công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026 cũng được xem xét. Đồng thời, UBTVQH xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9/2026.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Tại phiên họp, UBTVQH cũng cho ý kiến lần thứ 3 về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; cho ý kiến về việc xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh và xem xét một số nội dung khác trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.